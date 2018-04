24 aprile: Amelie Lens, Silvie Loto al Bolgia Bergamo

Martedì 24 aprile 2018 sul palco del Bolgia di Bergamo arriva Amelie Lens, artista in ascesa verticale nel panorama internazionale. E' stata una stagione davvero esaltante, per il top club bergamasco. In console sono arrivati artisti eccellenti come Sven Vath, Chris Liebing, Len Faki, Sam Paganini... ma forse l'evento più atteso dell'anno è proprio il set di Amelie Lens, dj belga che si è fatta conoscere pubblicando musica su label come Second State ed ARTS e per per i dj set con cui infiamma EXHALE, la sua one night al Labyrinth Club di Hasselt. Grazie a dj set pieni di techno ipnotica, che non dà scampo, in breve tempo Amelie Lens è arrivata a suonare in tutto il mondo: fa scatenare con continuità eventi di rilievo assoluto come Awakenings, Drumcode Festival, Pukkelpop, Tomorrowland, Exit Festival. Come se non bastasse non rinuncia a performance durante eventi di culto come Circo Loco @ DC-10 Ibiza e sta per lanciare Lenske, la sua label personale. Sul palco al Bolgia di Bergamo il 24 aprile 2018 arriva anche Silvie Loto, dj fiorentina che sa far ballare one night di riferimento come Music On @ Amnesia Ibiza, Goa a Roma e Watergate a Berlino.

