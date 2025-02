Il settore del #trasportopubblico è in continua evoluzione, tra interventi di manutenzione, nuove normative e iniziative culturali. Ecco gli approfondimenti di Odissea Quotidiana su alcuni dei temi più rilevanti di questi giorni: dalla manutenzione delle biglietterie ATAC alla controversia sulle fasce di garanzia negli scioperi ferroviari, fino al ritorno del Treno del Ricordo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

#ATAC: avviata la gara per la manutenzione delle biglietterie e dei tornelli

L'azienda ha pubblicato il bando per la manutenzione degli emettitori di biglietti (#MET), dei validatori e dei tornelli di ingresso e uscita nelle stazioni della metro. Un intervento essenziale per garantire l'efficienza e la sicurezza dell'accesso al servizio.

#Scioperi: la #CGIL annuncia ricorso contro la Commissione di Garanzia

Il sindacato impugna le nuove norme che regolano le fasce di garanzia nei giorni festivi per il #trasportoferroviario, ritenendole lesive del diritto di sciopero.

#Ferrovie: torna il Treno del Ricordo

Un viaggio simbolico che attraverserà tutta l'Italia, dal Friuli alla Sicilia, fino alla Sardegna, per commemorare l'esodo Giuliano Dalmata. Un'iniziativa di grande valore storico e culturale.

#ATAC: prosciolti i dirigenti accusati per i #flambus

Dieci dirigenti sono stati assolti dalle accuse relative agli incendi che hanno coinvolto diversi bus tra il 2016 e il 2019. Una vicenda che ha suscitato grande attenzione negli anni scorsi.

#ATAC: imminente il varo dei nuovi #buselettrici

Prosegue il processo di elettrificazione del deposito di Portonaccio: installate le prime colonnine di ricarica. Un passo avanti verso una mobilità più sostenibile per Roma.

