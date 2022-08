Giorgia Meloni ha pubblicato sul proprio profilo social un video (offuscato) in cui si vede un immigrato della Guinea violentare una donna ucraina. La Meloni ha poi usato il video come pretesto per tornare a parlare di uno dei suoi cavalli di battaglia: la lotta all'immigrazione clandestina. La leader di Fratelli d'Italia, pur di farsi propaganda elettorale, non ha esitato a strumentalizzare un dramma personale, mancando di rispetto verso una donna stuprata, “dandola” in pasto al pubblico, così da alimentare ancora di più le tensioni sociali che ruotano intorno al problema dell'immigrazione.

Questo non vuol dire che la notizia non andava data, ma bisognava farlo focalizzando il problema sulla violenza di genere. Mettere a fuoco il fatto che una donna, al giorno d'oggi, non è più libera di passeggiare per strada senza temere che un uomo, a prescindere dalla nazionalità, abusi di lei. Collegare invece un episodio di violenza sessuale con il problema dell'immigrazione, è politicamente scorretto, perché ci sarebbe da chiedersi se Meloni avesse mai pubblicato il video se lo stupratore fosse stato un italiano.

Meloni non parla del problema sociale e culturale dilagante in questo Paese, ma si limita a enfatizzare che il 27enne fermato con l'accusa di violenza sessuale fosse un richiedente asilo. "Stupro choc a Piacenza, richiedente asilo abusa di una donna ucraina in strada", scrive Meloni su Facebook, condividendo il video consegnato agli inquirenti da un testimone. E ancora: "Non si può rimanere in silenzio davanti a questo atroce episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina compiuto di giorno nella città di Piacenza da un richiedente asilo. Un abbraccio a questa donna, alla quale la nostra società non ha saputo garantire la sicurezza di cui aveva diritto. A nome delle istituzioni italiane le chiedo scusa. La lotta al degrado, all’illegalità diffusa, all’immigrazione illegale di massa non sono concetti astratti, riguardano la vita quotidiana di ognuno di noi e soprattutto dei più fragili. Farò tutto ciò che mi sarà possibile per ridare sicurezza alle nostre città".

Non sono mancate ovviamente le critiche politiche verso questa strumentalizzazione di Meloni. Ha cominciato la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, che ha scritto sui suoi profili social: "È agghiacciante quello che è accaduto questa mattina all’alba in via Scalabrini. È agghiacciante che una donna sola sia stata assalita da un criminale vigliacco che ha abusato di lei. (…) Questo delinquente è stato colto sul fatto. È un cittadino della Guinea che ora si troverà a rispondere del suo crimine osceno di fronte alla Giustizia del Paese a cui stava chiedendo asilo. Perché è così che funziona in uno Stato di diritto: i criminali devono pagare per ciò che hanno fatto. Spero che non si scada nella strumentalizzazione riguardo la nazionalità del delinquente, come se fosse colpa di chi si impegna per l’accoglienza e l’integrazione se un richiedente asilo commette un crimine. La colpa è del richiedente asilo in questione. Punto".

Anche Enrico Letta ha commentato la vicenda: "Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso. C'è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone".

Carlo Calenda infine ha rincarato la dose: "Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati".

Giusto “consiglio”. Ammesso però che la parola "vergogna", in personaggi come Giorgia Meloni, abbia ancora un senso nel loro dizionario.