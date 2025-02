Un viaggio di successi musicali tra generi, collaborazioni e omaggi alla scena napoletana e italiana.

Con vent’anni di carriera alle spalle, Nello Fiorillo si conferma uno dei cantautori napoletani più talentuosi e apprezzati della scena musicale italiana. Dopo successi come “La vita che vorrei” e tanti altri brani, l’artista celebra questo importante traguardo con “Tutto o niente”, un album ambizioso, ricco di contaminazioni sonore e collaborazioni d'eccezione. Disponibile dal 20 dicembre per NF Production su tutte le piattaforme digitali e nei negozi, l’album rappresenta un progetto unico nel suo genere, capace di sintetizzare due decenni di impegno, passione e creatività.

“Tutto o niente” offre 13 tracce, di cui 11 featuring con artisti noti come Patrizia Pellegrino, Nico Desideri, Dama, Marco Sentieri, Giovanna Ferrara, Enzo Caradonna, Gino Da Vinci, Marika Monte, Luca Sepe, Lidia lo Galbo e Angelo Geko. Con brani che spaziano dall'italiano al napoletano, l’album combina ballate intense e pezzi più ritmati, mettendo in luce l’eclettismo e la versatilità di Fiorillo. Tra le perle dell’album, spiccano l’omaggio al grande Pino Daniele con “Chillo è nu buono guaglione”, in duetto con Marco Sentieri, e “Musa”, il brano di Gigi Finizio scritto da Luca Sepe.

Come sottolinea l’artista, “Tutto o niente” non segue un concetto predefinito, ma nasce dal desiderio di raccontare, con sincerità e spontaneità, un percorso artistico che ha segnato la sua vita. È un regalo personale che diventa esperienza collettiva, un album di ricordi trasformato in musica.

Nello Fiorillo, con la sua sensibilità e il suo impegno sociale, è molto più di un cantautore. Autore e produttore stimato, con oltre 6 milioni di visualizzazioni sui social e due partecipazioni a Sanremo Giovani, rappresenta un modello di costanza e determinazione nel panorama culturale italiano. Sempre attento ai messaggi politici e sociali, Fiorillo unisce tradizione e modernità in un mix inconfondibile di talento e autenticità.

A coronare l’uscita dell'album, sono previsti eventi esclusivi, firmacopie e un concerto live che promette di emozionare il pubblico e celebrare l’incredibile eredità artistica di Nello Fiorillo. Inoltre, un docufilm ricco di aneddoti e sorprese completerà questo emozionante tributo ai suoi vent’anni di musica.

