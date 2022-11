L’associazione Costruisci la tua idea insieme con Io faccio Futuro e la DPM Elettronica mercoledì 23 novembre 2022 hanno dato dimostrazione, presso l’auditorium dell’università di Foggia, durante l’evento Giostra, del loro progetto comune ‘Gioco’.

‘Gioco’ è un nome provvisorio, per il nome definitivo verrà selezionato il migliore attraverso un concorso che coinvolgerà il pubblico.

Ma che cos’è ‘Gioco’? Questo gioco si compone di un dispositivo elettronico che si illumina quando viene toccato da un giocatore.

Connesso tramite wi-fi ad un PC permette di realizzare molteplici giochi finalizzati all’allenamento dei riflessi, alla motivazione e al coinvolgimento in un lavoro di squadra.

E’ stato realizzato quindi il primo gioco (tanto per dare un’idea il vecchio gioco dell’impiccato): un operatore ha indossato ‘gioco’ e l’ha posizionato sul petto, il ragazzo con disabilità doveva colpire ‘gioco’ nel più breve tempo possibile dopo che questo emetteva luce bianca. Se il colpo giungeva entro un certo tempo si svelava una lettera su un tabellone visibile alla platea.

Sul tabellone compare il titolo di un film con tutte le lettere nascoste che si mostrano ad ogni colpo corretto effettuato dal soggetto.

La platea (la squadra) doveva indovinare il titolo di un film nel più breve tempo possibile. Una volta indovinato il titolo si blocca il gioco e sul tabellone si può vedere la velocità con cui è stato indovinato il titolo del film per il confronto con altre squadre.

Questa è solo un tipo di gioco che si può ottenere, l’idea è di sviluppare l’iterazione tra più dispositivi collegati fra loro con il wi-fi e un pc, per coinvolgere più soggetti.

L’obbiettivo è quello di creare una start up, meglio ancora se nasce proprio da un gruppo di studenti e/o disabili foggiani, in grado di produrre il dispositivo ed il software di nuovi giochi e commercializzarli in tutta Italia.





Info: colati.eu