Cresce ed è sempre più attiva la community di dj, artisti e musicisti che pubblicano i loro brani con Jaywork Music Group. Spensieratezza, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero: questa la formula di un lavoro, quello di Jaywork, destinato a farsi strada nel tempo... anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti...

Sui canali social di Jaywork, a partire dalla pagina Instagram - https://www.instagram.com/jayworkmusic/ - ecco ad esempio tante divertenti interviste ad alcuni dj di sicuro talento: Vincenzino, Alex Abbruscato e Sammy Love (e tanti altri, abbiamo citato solo le interviste più recenti). Mentre fanno sorridere, questi produttori e dj raccontano i loro trucchi e la loro passione per la musica.

Jaywork è un universo musicale fatto di musica e ritmi molto diversi tra loro. Guardando ed ascoltando soltanto le produzion musicali più recenti, SalaDorigo - "Alien" è decisamente elettronica ed ipnotica, mentre Christian Desnoyers - "Don't Fall" è invece melodica, un canzone dance & pop che mette subito il sorriso. Vincenzino - Sax Up è invece un bel "torrmentone" da pista che presto si speri inizi a far scatenare tutte le disco italiane.

In mezzo a tanti bei contenuti musicali, ecco il Radio Show di Jaywork su YouTube - qui https://youtu.be/DcfXzU-JzrU - ed altrove arrivato all'episodio #014, in questo caso con la selezione a cura di Andreino Rmx per un'ora di musica house.

https://www.jaywork.com

https://www.instagram.com/jayworkmusic

https://www.facebook.com/jayworkmusic

https://www.youtube.com/channel/UCihHbIkD6kH1xYoP--IeNBQ