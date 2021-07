È un fenomeno sempre più diffuso e colpisce molti uomini, soprattutto quelli benestanti, quelli che si possono spennare a dovere. Parliamo dei finti stupri con ricatto, un malcostume escogitato da ragazze il cui scopo non è quello di divertirsi con un uomo, ma farsi portare a letto per consumare un rapporto sessuale in modo così da poterlo poi ricattare: soldi in cambio del silenzio.

Le ragazze più audaci assumono perfino una droga, chiamata droga del giorno dopo, che cancella i ricordi delle ultime sette ore. È una sostanza stupefacente usata dai veri stupratori, riconoscibile mediante l’esame delle urine. Se una di queste ricattatrici dice di essere stata violentata e nel suo corpo vengono riscontrate tracce di questa sostanza, per gli inquirenti molto probabilmente ha subito uno stupro. E per l’uomo finito nella trappola non c’è più scampo.

Racconta un avvocato: “Il piano per incastrare un uomo sfiora la perfezione, è diabolico, costruito con molta attenzione. Un mio assistito si stupiva che una ragazza così bella e giovane gli rivolgesse tutte quelle attenzioni, flirtando già dopo pochi minuti che si erano conosciuti al banco di un bar. Si accertano se sei sposato, se lavori, se hai una casa al mare e che tipo d’auto”.

Una vera truffa, quindi, che potrebbe avere i giorni contati. Un’azienda argentina, infatti, sta lanciando il profilattico del consenso perché il suo involucro si apre soltanto con l’utilizzo di quattro mani. Cioè di due persone che stanno per consumare un rapporto sessuale consenziente e, premendo assieme due pulsantini, sul lattice esce scritto “sì, acconsento”. Il successo di questo profilattico è quasi pari al Viagra, spiegano i direttori creativi dell’azienda.

Il profilattico si chiama Consent Pack e sta già riscuotendo un enorme successo negli Usa, tanto che le maggiori multinazionali di profilattici vorrebbero acquisirne il brevetto poiché, a parte prevenire gravidanze non volute e malattie sessuali, l’invenzione rivoluziona i rapporti tra i due sessi, impedendo a tante gattemorte di inventarsi violenze inesistenti e alleggerendo i tribunali di denunce false e inventate.