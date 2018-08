No Trace Expedition, un viaggio di 16mila chilometri a bordo di un'auto elettrica

Per quanto si può viaggiare a bordo di un veicolo elettrico? Per 16mila chilometri, come ha dimostrato Marek Kaminski che, partendo dalla Polonia è arrivato in Giappone a bordo della nuova Nissan LEAF.

#NoTraceExpedition, questo il titolo dell'iniziativa, è iniziato in Polonia, da Zakopane. Il tragitto, che ha coinvolto otto paesi e due continenti, ha interesato Lituania, Bielorussia, Russia, Mongolia, Cina, Corea del Sud fino e, ovviamente, il Giappone con il traguardo posto a Tokyo. Durante il viaggio, 53 è stato il numero totale di ricariche effettuate, con 250 km percorsi in media ogni giorno ed il "record" di 493 km percorsi in una sola tappa.

Il "senza lasciare tracce" dell’hashtag #NoTraceExpedition è stato scelto per dimostrare che è possibile a zero emissioni utilizzando un'auto 100% elettrica, anche per coloro che vogliano visitare gli angoli più remoti del mondo.







E tanto per dimostrare che non sia stato un caso, Marek Kaminski effettuerà anche il percorso in senso inverso, dal Giappone alla Polonia.

Il mezzo utilizzato per l'impresa è stata la nuova Nissan LEAF, 100% elettrica, equipaggiata con una batteria da 40 kWh, che le consente un'autonomia fino a 389 km nel ciclo urbano e fino a 270 km nel ciclo combinato (città e autostrada), ed un’ampia gamma di funzionalità, fra cui la tecnologia e-Pedal e l’avanzato sistema di assistenza alla guida ProPILOT.





Questa è stata la dichiarazione di Marek Kaminski al termine dell'impresa:

“Questo viaggio non ha come unico obiettivo quello di arrivare a destinazione, ma si propone di dimostrare le potenzialità della mobilità elettrica nell'ottica della maggiore sostenibilità. Nissan LEAF si è rivelata un partner sempre affidabile, sia nelle zone sperdute della Russia, che negli sterrati mongoli o nelle trafficate strade di Tokyo. L’auto e le tecnologie come il ProPILOT hanno dato prova di notevoli capacità anche in situazioni di guida difficili e persino in aree remote con infrastrutture minime siamo riusciti a mantenere LEAF carica e scattante. Nissan LEAF mi ha dato l’opportunità di rispettare il mio impegno e di viaggiare a zero emissioni e quindi mi auguro che questa avventura sia un passo in avanti verso una mobilità sostenibile.”



Nissan LEAF, ad oggi, è il veicolo elettrico più venduto al mondo. Il nuovo modello, dalla sua prima uscita nell'ottobre del 2017, nella sola Europa, ha venduto oltre 41mila unità.