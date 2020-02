(di Vincenzo Petrosino - Oncologo chirurgo, Salerno) Spesso in tv o anche in rete o sui giornali, in relazione al diabete sono pubblicizzate diete e farmaci che possono anche essere estremamente pericolosi.

Il diabete in tutte le sue forme è una patologia complessa e anche grave, che va curata da medici e non affidata mai al fai da te o all'amico della porta accanto.

Tra l'altro ogni città italiana ha il suo ottimo centro diabetologico dove ogni cittadino ammalato può accedere al miglior percorso diagnostico e di cura con indagini da ripetere secondo protocolli singoli. Solo questo percorso può aiutare il paziente diabetico ed evitare di scompensi e di andare incontro a gravi complicanze.

Il diabete va seguito, vanno effettuate periodicamente analisi del sangue, visite cardiologiche e oculistiche .

La stessa dieta deve essere bilanciata e data da "esperti", senza dimenticare mai che ad oggi... "non esiste una cura per guarire dal diabete".

Un appello importante arriva da Paolo Di Bartolo, presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), e Francesco Purrello, della Società Italiana di Diabetologia (SID):

"L’attività fisica e l’alimentazione sono colonne portanti della gestione del diabete e possono fare la differenza, insieme alle terapie, tra un diabete in buon compenso e uno fortemente scompensato. Ma pensare di poter ‘curare’, addirittura di far scomparire il diabete con la sola dieta e una manciata di integratori è un’altra storia.Invitiamo i cittadini – ribadiscono Francesco Purrello e Paolo Di Bartolo – a non sperimentare ‘trattamenti’ suggeriti su canali diversi da quelli ufficiali previsti dal nostro servizio sanitario e a fare sempre riferimento al proprio medico di famiglia per qualsiasi dubbio o approfondimento".