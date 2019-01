Pagani protagonista allo stand Kejo per Pitti Immagine Uomo

Martedì 8 gennaio 2019 l'influencer Ludovica Pagani è stata protagonista con foto, video e interviste allo stand Kejo, alla 95esima edizione di Pitti Immagine Uomo in corso attualmente a Firenze.

Nello stesso spazio, il 9 gennaio in tarda mattinata, invece è stata la volta di Christian Vieri. Anche Vieri, come Ludovica Pagani, collabora con Futura Management.

Chi è Ludovica Pagani?

Ludovica Pagani è considerata una delle principali influencer italiane. Su Instagram ha oltre un milione e 700.000 fan, in crescita costante. Ognuna delle sue stories viene visualizzata mediamente da 350.000 persone, mentre i suoi post generano qualcosa come 47 milioni di impression alla settimana con una copertura media di 1.600.000. Nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, ha frequentato il Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico per poi iscriversi all'università di Management a Milano. Nel 2016 ha iniziato l'attività di influencer sui social collaborando con diversi brand di moda. Ha poi condotto una serie web serie, We live shopping e co-condotto Milanonow, un programma in onda su Telelombardia. E' da sempre legata all'universo dello sport. Nel 2017 ha iniziato la co-conduzione del programma sportivo Gokartv su Sportialia e a fine 2018 ha partecipato più volte come inviata a Quelli che il Calcio (Raidue). Il suo canale YouTube, creato a metà maggio 2018, all'inizio di settembre ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e ha oltre 190.000 iscritti.

