Fa una certa impressione vedere Silvio Berlusconi parlare in televisione seduto dietro a una scrivania come se avesse una fedina penale più pulita di un bucato. Fa una certa impressione vedere anche milioni di italiani seguirlo come se fosse il salvatore della patria, lui che nei suoi discorsi pubblici non ha mai citato la frase "lotta alla mafia".

Ma in fondo gli italiani - popolo di santi, di poeti e di navigatori - nel modello Berlusconi si sono sempre rispecchiati. Non importa se per anni questo signore ha governato in regime di conflitto di interessi, se è stato condannato per frode fiscale, se è sfuggito dalla rete della giustizia tra leggi "salva-ladri" e prescrizioni arrivate dopo anni di "tiriamo a campare" della giustizia.

Gli italiani che lo votano e lo inneggiano se ne fregano pure dei suoi rapporti passati con la mafia. A loro non interessa se Berlusconi strinse un patto con i boss per assumere ad Arcore il mafioso Vittorio Mangano, presentato al Cavaliere dal suo braccio destro Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa perché, secondo le indagini, portava in Sicilia il denaro che Silvio versava ogni mese dal 1974 al 1992.

Vicende che vedono Berlusconi e Dell'Utri indagati per contatti con la mafia. A dirlo è una sentenza della Corte d'Assise di Firenze, nella quale nelle motivazioni depositate il 19 luglio 2018 si legge che "se pure non vi è prova diretta dell’inoltro della minaccia mafiosa da Dell’Utri a Berlusconi, perché solo loro sanno i contenuti dei loro colloqui, ci sono ragioni logico-fattuali che inducono a non dubitare che Dell’Utri abbia riferito a Berlusconi quanto di volta in volta emergeva dai suoi rapporti con l’associazione mafiosa Cosa nostra, tramite Vittorio Mangano".

La condanna di Dell'Utri è il risultato di inchieste giudiziarie che hanno accertato come l'ex manager di Publitalia facesse da mediatore tra l’imprenditore di Arcore e le cosche siciliane dagli Settanta fino al 1994, ovvero quando Berlusconi era Presidente del Consiglio. “Si ha la prova - scrivono i giudici - che Dell’Utri interloquiva con Berlusconi anche riguardo al denaro da versare ai mafiosi ancora nello stesso periodo temporale nel quale incontrava Mangano per le problematiche relative alle iniziative legislative che i mafiosi si attendevano dal governo. Ciò dimostra che Dell’Utri informava Berlusconi dei suoi rapporti con i clan anche dopo l’insediamento del governo da lui presieduto, perché solo Berlusconi, da premier, avrebbe potuto autorizzare un intervento legislativo come quello tentato e riferirne a Dell’Utri per tranquillizzare i suoi interlocutori”.

Il partito di Forza Italia è nato grazie proprio a Marcello Dell'Utri e, secondo i magistrati, è stato frutto di un accordo tra Stato e Cosa Nostra. Una verità nascosta da una partito di Farisei che non vuole fare i conti con il proprio passato, cercando di far dimenticare agli italiani come è nata Forza Italia e quali sono stati i retroscena che hanno riguardato Silvio Berlusconi, inseguito dai fantasmi di una storia fatta di accordi, mediazioni e patti inconfessabili con la mafia. Una storia che agli italiani sembra non interessare proprio niente.