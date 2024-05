La sentenza dei giudici di Milano che ha condannato all'ergastolo Alessia Pifferi era nell'aria. E non solo per la gravità del reato commesso-lasciare sola una figlia di 18 mesi per una settimana intera vuol dire consegnarla alla morte certa-ma anche per la tendenza della donna a mentire, inventandosi racconti finti per condizionare la Corte.

Tutto inutile. La sceneggiata non è servita. Il tentativo della difesa di farla passare per pazza non ha retto alle accuse del pm. L'avvocatessa Alessia Pontenani ha cercato di dimostrare che la donna soffriva di disturbi psichici fin dall'infanzia, ma questo non è stato sufficiente per confutare la tesi della pubblica accusa secondo cui la Pifferi ha agito nel pieno delle sue facoltà mentali quando decise di trascorrere una settimana dal compagno nella bergamasca, lasciando la piccola Diana sola in un lettino, con un biberon di latte e una bottiglietta d'acqua in un torrido mese di luglio.

Il pm ha messo in risalto la lucida freddezza con cui Alessia Pifferi ha anteposto i propri interessi a quelli della bambina. L'assoluta mancanza di pentimento o di commozione-segno secondo i periti di una "mancanza di empatia"- sono stati un'aggravante per una libertina che di certo non mostrava disagi psichiatrici quando si trattava di frequentare amanti che cambiava ogni giorno come si cambiano le camice nell'armadio. Al suo ultimo compagno aveva anche mentito dicendo che la figlia, con padre ignoto, si trovava con sua sorella.

L'inclinazione della Pifferi a inventare bugie e a manipolare i fatti per fornire una versione della realtà che ingannasse i giudici è stata evidenziata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, che ha smantellato pure la documentazione prodotta dall’avvocatessa Alessia Pontenani secondo cui la sua assistita da piccola soffriva di difficoltà di apprendimento. Un deficit comune a diversi bambini che però da grandi non diventano di certo degli assassini. Un altro elemento che ha spinto il tribunale di Milano a infliggerle l'ergastolo è stato anche la perizia super partes redatta dal dottor Elvezio Pirfo che ha decretato l'assoluta capacità di intendere e di volere dell'imputata a cui i giudici hanno escluso solo l'aggravante della premeditazione.

Il colpo di grazia è giunto dalla madre e dalla sorella dell’imputata che hanno testimoniato l'assenza di problemi di carattere psichiatrico e la tendenza a mistificare la realtà e simulare situazioni inesistenti come il giorno in cui Alessia Pifferi finse di voler organizzare il battesimo della piccola per raccogliere somme di denaro che poi utilizzò per i propri passatempi e per il proprio divertimento. Insomma, c'erano abbastanza elementi da spingere la Corte di Assise di Milano e emettere la sentenza di condanna più pesante che ci sia: ergastolo con due anni di isolamento diurno. Un epilogo che, come ha detto il pubblico ministero De Tommasi, ha visto una sola vittima: la piccola Diana, morta sola e abbandonata come e peggio di un animale.