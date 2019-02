15 febbraio, Cristian Marchi fa ballare il Circus beatclub a Brescia

Circus beatclub a Brescia è invece l'epicentro del clubbing più "up" della città (e non solo): il 15 febbraio in città, subito dopo San Valentino, per San Faustino, alla console del Circus, torna Cristian Marchi, uno dei dj simbolo del clubbing italiano, uno che con il suo perfect beat gira l'Italia e non solo. Ad esempio, è stato all'Armani Privé di Dubai. Su Facebook ha oltre 300.000 fan, su Instagram i suoi follower sono invece quasi 140.000

Tra i brani più recenti di Cristian Marchi "Baker Street", una nuova versione del super classico del 1978 di Gerry Rafferty interpretata da Block. Originario di Mantova, vive ancora nella sua città e da anni con la sua attività di dj producer rappresenta al meglio la dance ed il divertimento italiani nel mondo. La sua musica è infatti supportata dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all'Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all'Italia, Cristian Marchi è costantemente in tour e con la sua musica fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, è da anni un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno... Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti.



