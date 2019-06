L'Inter ha già esaurito tutti gli abbonamenti per la Serie A 2019/2020

Praticamente non è quasi neppure iniziata la campagna acquisti, almeno dal punto di vista dei nuovi ingressi ufficializzati che andranno ad arricchire la rosa della prossima stagione, che l'Inter ha comunicato di aver già venduto tutti gli abbonamenti per l'ingresso allo stadio per le partite della Serie A per la stagione 2019/2020, circa 40mila tessere.

Praticamente un record che ha suggerito all'Inter di mettere in prevendita gli abbonamenti per la stagione 2020/2021, come si legge nel seguente comunicato pubblicato dalla società nerazzurra.

"FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite tutte le disponibilità di abbonamenti per la stagione 2019/20, avendo raggiunto il limite massimo fissato dalla società.Un successo straordinario che ha visto terminare in poche ore quasi tutti i posti disponibili, sin dal primo giorno di apertura della vendita libera. La fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti 18/19 si era conclusa con un numero record di tessere confermate.Alla luce della grande richiesta, l'Inter guarda già al futuro e apre - per la prima volta nella sua storia - la lista d'attesa per la stagione 2020/21, per tutti i tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi da subito un posto in prima fila nell'acquisto di abbonamenti.L'iscrizione è aperta online su inter.it/abbonamenti dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 giugno, fino alle ore 11.00 di venerdì 12 luglio ed è riservata ai titolari di tessera "Siamo Noi".Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti la prossima primavera 2020, dedicata agli abbonati della stagione 2019/20, saranno quindi gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati".

E tutto questo solo per aver annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore e non aver smentito le notizie relative alle trattative di mercato di alcuni calciatori, senza però che ne sia ancora stato formalizzato l'acquisto.