Il trasferimento di energia senza fili (wireless) è la trasmissione di energia da un alimentatore a un carico elettrico senza l'utilizzo di cavi che facciano da conduttore. La più comune forma di trasferimento di energia wireless è effettuata utilizzando il metodo dell'induzione elettromagnetica.

Durante l'ultimo CES di Las Vegas, la più importante vetrina al mondo nel settore dell'innovazione tecnologica, è stato presentato il nuovo standard Qi2 per la carica a induzione

Sviluppato dal Wireless Power Consortium (WPC), questo nuovo standard è stato progettato appositamente per consentire una ricarica wireless più veloce di quella attuale e sarà disponibile nei nuovi dispositivi che usciranno a fine 2023.

Evoluzione della tecnologia attuale, Qi2 sarà introdotto entro la fine dell'anno e offrirà a milioni di consumatori che si affidano alla ricarica wireless una migliore esperienza.



"Consumatori e rivenditori ci hanno detto di essere confusi riguardo a quali dispositivi sono certificati Qi. Questa confusione può portare ad una scarsa esperienza e persino a problemi di sicurezza" ha dichiarato Paul Struhsaker, direttore esecutivo del Wireless Power Consortium. "Il nostro standard assicura che i dispositivi restino sicuri, efficienti e interoperabili con altri marchi. Qi2 sarà il protocollo globale per la ricarica wireless e fornirà a consumatori e rivenditori più di una garanzia".

La novità presentata al CES è il "Magnetic Power Profile", una sorta di elemento magnetico inserito nelle basi di ricarica, così da allineare automaticamente un dispositivo (ad esempio uno smartphone) in modo da rendere più efficiente e veloce la fase i ricarica.

Una novità non del tutto secondaria, considerando che dal 28 dicembre 2024, i dispositivi tecnologici venduti in Europa, per la ricarica, oltre ad una porta Usb-c dovranno offrire anche un'alimentazione wireless.

I primi dispositivi compatibili con lo standard Qi2 sono attesi per il prossimo ottobre.