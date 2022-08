Ho iniziato a interessarmi dei testimoni di Geova dopo aver letto e riletto dei vergognosi attacchi che la Watch Tower ha lanciato contro la Chiesa Cattolica, bollata come una “Grande Puttana” immersa nel vizio e nella depravazione. Un'organizzazione di ciarlatani che pensano più al denaro che alle anime. Da cattolico lo devo riconoscere: la Chiesa Cattolica è ricchissima, e non sempre quella ricchezza è stata accumulata lecitamente, tra vicende oscure che hanno tirato in causa lo Ior, il Banco Ambrosiano, le industrie belliche e altro. Ma la domanda da porsi è questa: i testimoni di Geova, in quanto ad attaccamento al denaro, sono dei francescani? Facendo ricerche sul web ho appuntato in sintesi i sistemi commerciali e finanziari che la Watch Tower ha usato per diventare un impero economico.

Facciamo un resoconto per vedere quali metodi hanno usato i morigerati testimoni di Geova per trasformare il loro movimento in una multinazionale commerciale. Già il fatto che quando nacque la Watch Tower, nel 1884, si facesse chiamare “Società per Azione” ti fa capire quali erano i suoi veri scopi.

La storia dei testimoni di Geova è la storia di chi, con la scusa di predicare il Regno di Dio, ha finito per incassare denaro a valanga. La Watch Tower, almeno stando ai dati pubblicati fino al 2001, stampava mensilmente circa 85 milioni di riviste, senza contare i libri e gli opuscoli che erano periodici e non settimanali come la Torre di Guardia e Svegliatevi!, i suoi principali organi di stampa. Quanto denaro veniva ricavato da questa enorme produzione? Se facciamo due calcoli, noteremo che, nel giro di un anno, la Watch Tower pubblicava più di 850 milioni di riviste. Se ogni rivista permetteva di incassare solo 1 euro, arriveremmo a una cifra di 850 milioni di euro l'anno. Tolti i costi di produzione e di gestione, restava pur sempre una cifra notevole.

Questa procedura di “vendita” porta a porta è andata avanti per anni, con tanto di riviste che avevano un regolare prezzo di copertina e con abbonamenti mensili sottoscritti dai “clienti”, come fanno le riviste e i quotidiani di tutto il mondo. Un sistema di vendita che si era interrotto bruscamente nel 1990, quando i governi decisero di tassare pure la letteratura religiosa ceduta al pubblico, perché considerata una vera e propria attività commerciale. Fatta la legge, la Watch Tower trovò l'inganno. Per eludere la tassazione sulle proprie pubblicazioni ed evitare di dare a Cesare quello che era di Cesare, la società religiosa levò il prezzo di copertina e lo sostituì con una “innocente” quanto “disinteressata” contribuzione.

Da allora, la procedura commerciale mutò drasticamente, seguendo uno schema ricorrente. Le locali congregazioni ordinavano il materiale alle filiali di riferimento sparse in tutto il mondo (in Italia si trovava a Roma, poi è stata trasferita a Bologna). La filiale spediva il materiale richiesto senza rilasciare alcuna fatturazione. I singoli Testimoni prelevano le pubblicazioni dalle Sale del Regno, cioè dai loro luoghi di culto, pagandole di tasca propria, perché sentivano il dovere morale (e finanziario) di contribuire ai costi sostenuti per stampare una letteratura che spesso aveva dei costi irrisori. Dopodiché andavano di casa in casa, gironzolavano per le strade o si posizionavano dietro agli espositori delle riviste in stile merchandising e la distribuivano al pubblico, spesso in cambio di una offerta per quella che loro definivano “l'Opera del Regno”. In questo modo, però, anche il più sprovveduto dei TdG si sarebbe reso conto che la Watch Tower, non solo non pagava tasse, ma incassava anche il doppio sulle riviste: quando la pagavano i fedeli e quando la pagava il pubblico.

Gli introiti non si limitavano solo alla cessione delle pubblicazioni, ma anche a offerte volontarie elargite nelle congregazioni e nelle strutture adibite per le assemblee, tutte tassativamente munite di cassette con tanto di raccolta dei soldi sborsati volontariamente e generosamente dai fedeli. Quelle cassette avevano le più svariate diciture: Contribuzioni per l'Opera di Evangelizzazione; Contribuzioni per la Sala del Regno; Contribuzioni per il Fondo di costruzioni delle Sale del Regno; Contribuzioni per la Sala dei Congressi; Contribuzioni per i missionari; Contribuzioni per l'opera del Regno. C'era chi donava molto e chi donava poco, a seconda delle proprie disponibilità. Prima che scoppiasse il caso della pedofilia, per esempio, un ricco imprenditore americano, anch'egli TdG, donava ogni anno un milione di euro alla Watch Tower, per poi interrompere la generosa beneficenza dopo aver saputo degli abusi sessuali nel movimento.

Secondo i dati pubblicati in un sito americano, nel 2001, la Watch Tower figurava al 23° posto tra maggiori società che operano a New York con oltre 951 milioni di dollari annui di entrate. Molte delle quali permesse dalla vendita di immobili costruiti con i soldi e il lavoro gratuito dei fedeli.

Molte di questi immobili sono ancora di proprietà della Watch Tower e sono state elencate su un sito Internet. Ecco l'elenco:

Ultimamente però, grazie all'avvento della rete, le cose sono cambiate. La produzione di letteratura cartacea è stata ridotta per ragioni di costi ed è stata soppiantata da siti online, come JW.Org, il sito ufficiale dei testimoni di Geova. Quella che però non è diminuita è la richiesta di denaro da parte del Corpo Direttivo, anche se questa richiesta non arriva più solo tramite cassette posizionate in bella mostra nei luoghi di culto, ma giunge anche tramite operazioni online. Se visitate il sito JW.Org, noterete che c'è una voce con scritto “Donazioni”. I fedeli possono mandare soldi alla Watch Tower direttamente tramite la rete, sempre con la giustificazione, ormai ripetuta come un filastrocca da tutti i movimenti religiosi, che donando alla Watch Tower in realtà si dona a Dio.

A questi vanno poi aggiunti anche i ricavi che provengono dalla commercializzazione di souvenir con tanto di logo JW. Org stampato in bella mostra, viaggi turistici per i fedeli che vogliono visitare filiali e incontrare altri fedeli e case di risposo per TdG anziani che pagano una regolare quanto costosa retta mensile. Senza contare che, come dice un TdG, la società religiosa "sta spostando le proprie sedi dalle grandi città alle campagne o città più piccole; in questo modo vende ad alto prezzo le vecchie sedi cittadine e ne costruisce (o ristruttura, come quella di Bologna) di nuove a basso prezzo".

Ma che fine fanno poi tutti questi soldi? Molti servono per alimentare l'opera di evangelizzazione, come sta succedendo ultimamente con l'acquisto di strutture dove produrre film religiosi e cassette audiovisive, ma tanti altri vengono usati per operazioni finanziarie poco teocratiche e molto più mondane. Dai documenti ricavati da Fanpage, risulta che la Watch Tower ha acquistato obbligazioni bancarie, titoli di credito societari e certificati di deposito per sei miliardi di dollari dala JP. Morgan. Altri proventi sono stati depositati sui paradisi fiscali di Antigua, Barbuda, Curaçao, Grenada, Hong Kong e Svizzera. Non solo. Ma dai documenti contabili risulta che la Watch Tower è proprietaria del Trust di Henrietta M Riley. Un fondo che ha investito anche nella Philip Morris, l'azienda del tabacco.

Le azioni di uno dei più grandi produttori di tabacco e sigarette al mondo sono scomparse dai documenti contabili del Trust, ma sono rimaste ancora quote di diverse società per lo meno discutibili, perfettamente legali, certo, ma improponibili per un’organizzazione religiosa che ha sempre considerato il sistema finanziario un’espressione del sistema satanico di questo mondo.

Così si è scoperto che nel patrimonio della Watch Tower figurano anche azioni di Amazon, Facebook, Yahoo, Monsanto, Visa, American Express e, soprattutto, di società nel settore della difesa, come Lockheed Martin o Raytheon Company, il più importante produttore di missili guidati al mondo, e di Northrop Grumman, azienda che produce i bombardieri B-2 Spirit. A questi ricavi si aggiungono i proventi derivati dalla vendita di oltre trenta edifici e appartamenti nella sola New York che la Watch Tower ha ceduto alla Kushner Companies, un promotore immobiliare con a capo Jared Kushner, il cognato dell'ex presidente americano Donald Trump. I proventi totali per la Watch Tower hanno superato i due miliardi di dollari.

La maggior parte dei testimoni di Geova non conosce il patrimonio della società di cui fanno parte. Anche perché la Watch Tower, ultimamente, non pubblica più i suoi bilanci come faceva un tempo. Quello che invece imparano sono i precetti religiosi che l’organizzazione ha insegnato loro rispetto al denaro. Come questo, per esempio: “L’amor del denaro induce prontamente l’individuo a seguire la dannosa pratica di dire menzogne. Qualunque cosa pur di far soldi! Che valore hanno le promesse per chi ama il denaro? Non significano nulla. L’amore del denaro rende la persona schiava delle ricchezze e la induce a ubbidire e a servire questo mondo. La persona amante del denaro disprezza Geova”. Quando si dice predicare bene e razzolare male.