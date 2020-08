Due i gol di scarto (di Reguilon al 22' ed En Nesyric al 44') con cui nel primo tempo il Siviglia ha liquidato la pratica Roma, accedendo così ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi, pertanto, hanno salutato l'ingresso alla guida della società della nuova proprietà americana con l'ennesima sconfitta... più che meritata come ha riconosciuto lo stesso tecnico romanista, Paulo Fonseca.

"Il Siviglia è una squadra migliore di noi, ha giocato meglio di noi e dobbiamo accettare la loro superiorità. Abbiamo fatto di tutto, ma è stato difficile fare una partita contro una squadra che ha giocato meglio di noi. Il principale responsabile sono io, senza scuse, ma dobbiamo accettare la realtà: hanno giocato meglio"."La squadra ha vinto quasi tutte le partite ultimamente, stavamo giocando bene con questo sistema e non c’era motivo di cambiare. Non sarebbe stata una scelta equilibrata. Anche in questo modo, però, il Siviglia ha fatto meglio di noi: è difficile accettarlo, ma dobbiamo farlo senza scuse, abbiamo perso contro una squadra che ha giocato meglio di noi"."Il Siviglia in questo momento è migliore rispetto a noi, non serve cercare spiegazioni. Non abbiamo trovato il modo migliore di contrastarli nel primo tempo, per merito loro"."Avevamo grandi aspettative per questa partita, ma dobbiamo essere onesti e capire che il Siviglia ha meritato. Dobbiamo pensare alla prossima stagione, questo gruppo ha un futuro, senza traumi e depressioni: è importante vivere questo momento con equilibrio".

In attesa di trovare l'equilibrio e, soprattutto, la possibilità di convocare tra le proprie fila arbitri come Di Bello e Chiffi, Fonseca, dopo questa stagione, non avrà più alibi per il prossimo anno: sarà difficile, infatti, che i texani si accontentino del quinto posto e di una eliminazione agli ottavi di Europa League.



Stasera, sarà la volta della Juventus. A Torino i bianconeri sono chiamati a recuperare l'1-0 con cui il Lione li ha battuti nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Dybala e Chiellini sono tra i convocati, ma non è certo che possano scendere in campo, soprattutto fin dal primo minuto.

Nel caso di passaggio del turno, i bianconeri andranno ad affiancare l'Atalanta già qualificata ai quarti.