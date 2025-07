WWF Italia e VOIhotels, la catena alberghiera di Alpitour World con una vocazione principalmente leisure che vanta 26 strutture dislocate in Italia, tra Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Toscana, Valle d’Aosta, Basilicata, Lazio e Veneto, e all’estero in Madagascar, Capo Verde e Zanzibar - annunciano una nuova collaborazione, con l’obiettivo di coniugare ospitalità di qualità e impegno concreto per la tutela della Natura.

La partnership si inserisce nel solco della campagna Our Nature del WWF, che punta a fermare la perdita di habitat e specie entro il 2030, contribuendo al ripristino degli ecosistemi e all’espansione delle aree protette in Italia e nel mondo. Our Nature è una chiamata collettiva all’azione, rivolta a cittadini, imprese e istituzioni, per rigenerare il capitale naturale che rende possibile il nostro benessere: dalle foreste agli ambienti marini, dai fiumi alle zone umide, fino ai paesaggi agrari.

Cuore della collaborazione è il sostegno al sistema delle Oasi WWF, oltre 100 aree protette, per un’estensione complessiva di circa 27 000 ettari, distribuite in 19 regioni italiane. Le Oasi rappresentano un modello concreto di gestione e conservazione, ospitano più di 130 progetti di conservazione, accolgono ogni anno circa 350 000 visitatori e coinvolgono una rete di oltre 1 000 volontari. In queste aree si svolgono attività di recupero della fauna selvatica, protezione di habitat fragili, monitoraggio scientifico e programmi educativi rivolti a scuole, famiglie e cittadini. La collaborazione con VOIhotels si focalizzerà in particolare sulle regioni in cui l’azienda è presente e promuoverà la conoscenza e la fruizione responsabile delle Oasi più vicine alle strutture – come Le Cesine in Puglia e Monte Arcosu in Sardegna – rafforzando il legame tra turismo sostenibile e ambiente.

La partnership prevede, inoltre, attività educative rivolte a piccoli e giovani ospiti. Il WWF metterà a disposizione strumenti didattici e formazione per la realizzazione di laboratori e giochi tematici sui territori locali, favorendo nelle giovani generazioni curiosità, consapevolezza e rispetto per gli ecosistemi.

Questo accordo si inserisce nel più ampio impegno di VOIhotels per l’ambiente, già attivo da anni attraverso la riduzione della plastica monouso, il ricorso a energia elettrica proveniente quasi interamente da fonti rinnovabili, la promozione di prodotti biologici e a chilometro zero, la riforestazione in aree tropicali, la raccolta differenziata e iniziative di eco-design. La catena è inoltre certificata secondo lo standard internazionale GSTC (Global Sustainable Tourism Council) che promuove la sostenibilità e la responsabilità sociale nel settore turistico, con l’obiettivo di massimizzarne i benefici e contenerne l’impatto. A partire dal progetto attuale, focalizzato su conservazione e educazione, WWF e VOIhotels esploreranno possibili sviluppi futuri per proseguire nel percorso di riduzione dell’impatto, limitazione dello spreco di risorse e avvicinamento degli ospiti alla Natura durante il soggiorno nei resort della catena alberghiera.

Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia, ha dichiarato: “Come WWF riteniamo da tempo che per ottenere un reale cambiamento e costruire un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura serva coinvolgere anche il mondo delle imprese. Per questo siamo felici di collaborare con VOIhotels in una partnership che mette al centro i valori dell’educazione ambientale e del turismo sostenibile”.

“La collaborazione con il WWF rappresenta per noi un passo importante. Siamo convinti che unire le forze con una realtà così riconosciuta possa arricchire ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti e valorizzare i territori in cui operiamo” afferma Paolo Terrinoni, Amministratore Delegato VOIhotels.