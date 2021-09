Vault Lab in collaborazione con Ocularis Infernum Booking & Promotion, Impatto Rock ed il patrocinio del Comune di Airola presentano la prima edizione della VALLE CAUDINA METAL NIGHT, offrendo per la prima volta in Campania un evento di musica metal a teatro!

In uno scenario suggestivo dove i nuclei originari dei paesi attuali sono nati attorno a castelli sulle pendici delle montagne circostanti la valle, a causa della necessità degli abitanti di premunirsi contro le incursioni dei Longobardi, tra tradizione ed innovazione, l’associazione di volontariato ha messo in piedi uno spettacolo sui generis che vede in sinergia la modernità della musica dura e tecnica e spigolosa come le montagne con il paesaggio ricco di storia e di cultura.

Tale iniziativa sarà la prima di tante sul territorio, le quali in futuro coinvolgeranno non solo gruppi musicali da ogni angolo di Italia, ma incoraggeranno la diffusione e la promozione della cultura nella Valle Caudina, senza restrizioni o limiti di genere musicale-culturale ed artistico.

L’evento si svolgerà dalle 21:00 fino a mezzanotte, tutti gli appassionati sono invitati a seguire le modalità sottostanti per la prenotazione all’evento.

– VALLE CAUDINA METAL NIGHT-CREMISI (Symphonic Epic Metal da Bologna): https://www.facebook.com/cremisiband16

– JUMPSCARE (Melodic Death Metal da Napoli): https://www.facebook.com/jumpscare.band

– R.O.T. (Deathcore da Cassino): https://www.facebook.com/R.O.T.BandOfficial Per info & Prenotazioni: 3337590696 (Graziano)

http://tinyurl.com/vaultlabrec

https://www.facebook.com/OcularisInfernumBookingandPromotion/

https://www.facebook.com/impattorockmanagement



