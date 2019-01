Marco Pintavalle: "La mia vita è fatta di musica"

Marco Pintavalle, dj producer siciliano che da tempo fa scatenare molti degli spazi più importanti nella sua regione e in tutta Italia, si è raccontato in una recente intervista ad un blog di riferimento (tutta l'intervista è disponibile qui: https://bit.ly/2TQgmM4).

Ecco come si descrive Pintavalle: "Sarò super sintetico: Marco Pintavalle (Mussomeli, 8 Marzo 1988),disc jockey e produttore discografico, organizzatore di eventi". Sui suoi inizi invece racconta: "Inizio a quattordici anni, realizzando musicassette mixate per gli amici, e suonando alle feste private. Con il passare degli anni nelle varie discoteche d'italia e all'estero... Tutto qui? Si, tutto qui. La vita di un dj è fatta di musica".

Più meno trentenne, il dj producer Marco Pintavalle è originario di Mussomeli (CT), un bel paese nel centro delle Sicilia. Nell'estate 2018 ha fatto ballare la sua splendida regione e non solo. Tra i più recenti progetti musicali di Marco Pintavalle c'è "Apocalypto", uscito da poco su Total Freedom Recordings, la label del dj pugliese Silvio Carrano.

Recentemente è stato intervistato dal magazine Di Più (un milione di copie), è stato protagonista dello spazio Resident Week Dj durante il programma pomeridiano Music Zone da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018, dopo un'altra presenza come guest di qualche tempo prima. Sulla sua pagina sono disponibili i tanti live dj set che Marco ha proposto su m2o, con tutte le tracklist.

Qualche tempo fa Marco Pintavalle ha invece pubblicato su Ego, una delle label italiane più importanti "Jango La". Il disco è una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone.

Tra 2018 e 2019 esce una sua cover del successo anni '80 dei Cutting Crew, '(I Just) Died in Your Arms'. In carriera Marco Pintavalle ha fatto ballare decine e decine di club e si è esibito con top dj come Joe T Vannelli e Tommy Vee. Ha recentemente pure aperto un concerto di Fabri Fibra.





www.facebook.com/marcopintavalledj/

www.instagram.com/marcopintavalle/