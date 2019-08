Domenica la MotoGP in pista a Silverstone per il GoPro British Grand Prix

Riuscirà Andrea Dovizioso a riconfermarsi vincitore anche nel prossimo gran premio di MotoGP, dopo l'ultimo appassionante duello che lo ha visto prevalere sul filo di lana - per la seconda volta in questo 2019 - su Marc Marquez? L'appuntamento di domenica 25 agosto con il gran premio della Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone fa pensare di sì, anche se l'imponderabilità legata alle gare dei motori impone sempre più che una cautela.

In ogni caso, le premesse per un bis, ci sono tutte. La pista inglese, infatti, è tra le più veloci del calendario di MotoGP, oltre che tra le più lunghe, con i suoi 5,9 km. Inoltre, il nuovo asfalto, già testato dalle vetture di Formula 1, mette il circuito inglese al sicuro da un eventuale impraticabilità dovuta alla pioggia, come accaduto nel 2018.

Inoltre, Dovizioso si è già aggiudicato il podio a Silverstone nel 2017, davanti alle due Yamaha ufficiali di Maverick Viñales e di Valentino Rossi. E proprio quest'ultimo si dice fiducioso di poter fare, anche quest'anno, un'ottima gara: "La piusta di Silverstone è molto lunga e tecnica. Quando riesci ad andare veloce, guidare qui è un vero piacere. Ho dei ricordi bellissimi su questa pista ma tutto dipende dalle condizioni meteo.

Guidare a Silverstone con delle condizioni meteorologiche complesse è pericoloso perché è un circuito veloce, per questo speriamo di trovare delle condizioni simili a quelle del 2017. Per essere veloci qui hai bisogno di avere buone sensazioni con la moto e stabilità.

Ci sono molte curve veloci e lunghe, quindi possiamo dire che sia una pista dove la Yamaha può essere molto competitiva. Speriamo che ci sia bel tempo perché l'anno scorso è stato un incubo e mi auguro che quest'anno sia un buon fine settimana anche per i fan".

Da ricordare che domenica tornerà in pista Jorge Lorenzo, dopo l'infortunio di Assen che lo ha tenuto fuori dalle gare per quasi due mesi, a causa della frattura di due vertebre.

"È passato veramente tanto tempo da Assen", ha detto il pilota maiorchino. "Mi sarebbe piaciuto tornare prima, ma la natura dell’infortunio mi ha costretto ad una pausa più lunga.

Ho lavorato duramente lontano dalla pista per essere pronto il prima possibile per Silverstone e so che avrò bisogno di un po’ di tempo per riabituarmi alla velocità. Sono felice di tornare a far parte della squadra, possiamo migliorare e raggiungere i risultati tanto attesi".



Questo il calendario degli appuntamenti in pista per la MotoGP:

Venerdì 23 agosto

Free Practice 1, 10:55 - 11:40

Free Practice 2, 15:10 - 15:55

Sabato 24 agosto

Free Practice 3, 10:55 - 11:40

Free Practice 4, 14:30 - 15:00

Qualifiche 1, 15:10 - 15:25

Qualifiche 2, 15:35 - 15:50

Domenica 25 agosto

Gara, 14:00