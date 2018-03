Beccato con 100 grammi di droga, in manette 30enne di Battipaglia

La polizia di Battipaglia coordinata dal vice questore aggiunto d.ssa Immacolata Acconcia, durante l’attività di controllo del territorio attuata nei fine settimana, ha tratto in arresto, in piazza della Repubblica, M. D. di anni 30.



Lo stesso, nel corso delle attività di controllo veniva individuato e bloccato dai poliziotti proprio in piazza della Repubblica e, sottoposto a perquisizione personale, all’interno del suo portafogli, venivano rinvenuti n. 9 tranci di hashish dal peso complessivo di grammi 3,7.

La successiva attività di indagine estesa ad un locale posto all’interno di un fabbricato in disuso, ubicato in via Catania, ove M.D. utilizza una camera dove trascorre le giornate da circa un mese, hanno permesso di rinvenire un panetto della stessa sostanza proibita dal peso di grammi 95,1 oltre ad un taglierino e tre lamette, utilizzate per tagliare lo stupefacente da porre in vendita.



Dopo le formalità di rito l'uomo veniva tratto in arresto e collocato presso l’abitazione della madre in regime degli arresto domiciliari.