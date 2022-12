Sta per cominciare quello che si annuncia come uno dei peggiori anni della Repubblica, con un Paese che ha aperto le porte al "Governo dei Peggiori”, simboleggiato dal Trio Meloni-Salvini-Berlusconi. O, almeno, quello che resta di Salvini e Berlusconi, ormai sempre più in caduta libera nei consensi. Ma è quanto basta perché c'è la possibilità che gli italiani assisteranno nel prossimo anno a uno spettacolo indecente.

Tanto per cominciare, questo governo sta incarnando i desideri delle classi dominanti e la rassegnazione delle classi disagiate. Invia armi all'Ucraina facendo la felicità delle industrie belliche; favorisce i professionisti che hanno stipendi decenti, se non elevati ed elargisce denaro alle società sportive in ubbidienza a Mister Lotito. Mentre, sull'altro fronte, taglia fondi alla scuola, non investe nella sanità pubblica, bastona i giovani che si radunano, umilia gli studenti, precarizza i laureati, osteggia gli immigrati e taglia risorse ai poveri.

Il Governo dei Peggiori si presenta con il volto vero, autentico e genuino camuffato dietro a una propaganda finto-populista. Silvio Berlusconi, come sempre, vuole riformare la giustizia per salvare ladri, evasori e corrotti. Matteo Salvini vuole l'autonomia differenziata per fare gli interessi delle lobby settentrionali e portare avanti una sorta di secessione mascherata. Giorgia Meloni parla di “Merito” nel Paese delle tangenti, delle raccomandazioni, dei nepotismi, delle trame oscure, degli intrighi inconfessabili, delle collusioni con la malavita. Una premier che scaraventa i laureati nel precariato, i poveri nella miseria e relega le donne dietro i fornelli a cucinare e a fare figli.

Il popolo assiste nauseato e rassegnato al declino politico del nostro Paese. Imbonito dalla propaganda televisiva e dai talk show dove dei tuttologi, dei sapientoni urlano come cani rabbiosi, insultano chi non la pensa come loro, mettono da parte ogni codice deontologico per vendersi alle classi privilegiate, sfruttatrici e parassitarie, che, non contente di vivere alle spalle del popolo, non perdono occasione per denigrare chi sta messo male, per non dire chi sta messo peggio.

Un popolo frastornato da un Governo dei Peggiori che rischia di trascinare l'Italia nell'abisso. Come ha già fatto nel 2011, con il governo Berlusconi, coadiuvato da Salvini e con Meloni accomodata sulla poltrona del Ministero della Gioventù, che per poco non mandava l'Italia in default e che adesso ci riprova. Non a risollevarlo, ma ad affondarlo, applicando le ricette delle ingiustizie, delle diseguaglianze, della lotta ai diritti, delle prepotenza dei poteri forti. Si sveglierà il popolo dotandosi di una rappresentanza politica adeguata a combattere le sue battaglie contro il Governo dei Peggiori? Vedremo.