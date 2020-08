Primo viaggio post Covid19 da Shanghai a Changsha, alla scoperta delle bellezze del luogo.

Ed ecco... il mercato dello street food, gli autisti abusivi e tutte le problematiche che si incontrano nel primo viaggio post virus, dalle mascherine ai divieti passando per il controllo della temperatura, il divieto di accesso per gli stranieri nelle discoteche e in certi hotel, la mancanza di taxi e 12 ore di live streaming parlando di frigoriferi durante il tributo a Leonardo da Vinci...