HERBALIFE LANCIA IL FLEX TOUR: UN ROADSHOW PER PROMUOVERE SUL TERRITORIO LA FLESSIBILITÀ COME STILE DI VITA.

L’iniziativa conferma la mission di Herbalife di promuovere il benessere delle persone attraverso uno stile di vita sano e attivo e la flessibilità dell’ambiente lavorativo.

Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, brand n.1 al mondo nell'alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo[1], annuncia il lancio del Flex Tour, un'iniziativa itinerante che toccherà diverse città italiane, portando l’energia e i valori dell’azienda direttamente sul territorio.

Il tour, che partirà il 10 maggio a Firenze, prevede sessioni di workout realizzate da personal trainer Herbalife per trasmettere concretamente l’importanza della flessibilità, non solo intesa come benessere a livello fisico, ma anche come stile di vita, un concetto molto caro alla Gen Z. La work balance tra vita privata e lavoro garantita dal modello di business di Herbalife è infatti un aspetto sempre più richiesto dalla fascia di età di chi si affaccia al mondo del lavoro.

“Abbiamo scelto di chiamarlo Flex Tour perché la parola 'flex', tipica del linguaggio della Gen Z sui social media, è dinamica, positiva, e trasmette autenticità” – aggiunge Jole Rossetti, Marketing Manager di Herbalife Italia – “Con questo tour vogliamo mettere in risalto, in modo concreto, i vantaggi del nostro modello di business flessibile: una rete di supporto attiva, che si adatta alle esigenze delle persone. Il Flex Tour è un modo per trasmettere i valori fondamentali del nostro brand, attraverso un’esperienza sul campo, fatta di training, prodotti e connessioni autentiche”.

Il tour toccherà diverse tappe in tutta Italia, coinvolgendo spiagge, centri sportivi e spazi pubblici dove si alterneranno talk motivazionali, degustazioni dei prodotti Herbalife e sessioni di allenamento guidate.

“Con il Flex Tour vogliamo essere vicini alle persone, offrendo strumenti pratici per migliorare la propria qualità di vita, attraverso il movimento quotidiano e scelte alimentari consapevoli” - aggiunge Jole Rossetti, Marketing Manager di Herbalife Italia - “L’energia dei nostri distributori locali è il motore di questo progetto, che ci permette di creare un impatto reale nelle città che tocchiamo, per aiutare le persone a scegliere uno stile di vita sano e flessibile”.

Il Flex Tour rappresenta un’occasione unica per coinvolgere le comunità locali attraverso attività di fitness, momenti informativi sulla corretta nutrizione e attività fisica, con sessioni di allenamento adatte a ogni livello. L’obiettivo è ispirare e motivare le persone ad abbracciare e diffondere la cultura del benessere, che va di pari passo con stili di vita sani e attivi, attraverso un approccio concreto e accessibile.

Gli eventi del Flex Tour si terranno da maggio a luglio 2025, e sono una dimostrazione concreta dell’impegno di Herbalife nell’offrire soluzioni che aiutano le persone a vivere meglio ogni giorno.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti sul calendario delle tappe e modalità di partecipazione, è possibile seguire i canali ufficiali Herbalife.





