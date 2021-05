Hanno fatto discutere gli arbitraggi di Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli della penultima giornata del campionato di Serie A dove si è fatto ricorso al VAR in maniera completamente diversa rispetto a quanto è stato sempre detto e ripetuto.

Infatti, il VAR non è stato pensato per correggere tutte le decisioni arbitrali, ma solo per intervenire in casi eclatanti, richiamando l'arbitro in campo in relazione ad episodi che potrebbe non essere riuscito a vedere e, pertanto, a valutare in modo corretto.

A Firenze, dove il Napoli aveva un disperato bisogno di vincere, per conservare intatte le possibilità di aggiudicarsi un posto in Champions nella prossima stagione, ma non riusciva a farlo senza neppure rendersi pericoloso in una partita che fino a quel momento era stata equilibrata e interessante, l'arbitro Chiffi al VAR richiama quello in campo, Abisso, per rivedere un'azione che dal vivo aveva visto benissimo (e non poteva essere altrimenti dato che non aveva ostacoli alla sua visuale), per valutarla al monitor sul terreno di gioco.

Il difensore della Fiorentina, Milenkovic, su azione d'angolo trattiene un giocatore del Napoli per la maglia, come sempre avviene sui calci piazzati in area, non per ostacolare l'avversario, ma per capire dove l'avversario stia andando. Quindi la trattenuta, in casi simili è risibile e ininfluente (ancor di più se chi attacca è alle spalle di chi difende, come in questo caso). Il calciatore del Napoli, vista la trattenuta, si getta in aria alzando le braccia, riproponendo l'immagine dell'uomo fucilato in un famoso quadro di Goya, per poi cadere rovinosamente a terra.

Rivedendo le immagini di quanto accaduto non mille ma un miliardo di volte, è palese la simulazione messa in atto, poiché non "immediatamente" conseguente alla trattenuta. Nonostante ciò, l'arbitro Abisso decide di assegnare il calcio di rigore.

Una decisione incredibile che, se dovesse diventare regola per i prossimi incontri, farebbe sì che in ogni partita ci sarebbero almeno dai dieci ai venti rigori per parte!

Probabilmente, dopo le nefandezze arbitrali che si sono registrate nell'incontro tra Juventus e Inter (con i bianconeri anche loro in lotta per un posto in Champions), si è voluto pareggiare il conto facendo un favore al Napoli, che non riusciva a prevalere.

Questo è calcio? No, è semplicemente il metodo per affossarlo definitivamente.

In compenso, se non è possibile divertirsi vedendo una "partita di pallone", allora tanto vale almeno guadagnarci. Visto che sistematicamente con certi arbitri al Var o in campo alcune squadre non vincono mai o perdono spesso, per chiunque sia un appassionato scommettitore, un ottimo metodo per essere certi in anticipo se una squadra possa o meno vincere un determinato incontro - ad esempio in Serie A - è quello di controllare quali siano stati nel tempo i risultati dei match diretti da quel particolare arbitro che gli è stato assegnato.

Tanto per rimanere in tema Fiorentina, la Viola con Orsato in Serie A ha vinto solo una partita, le numerosissime altre dirette dall'arbitro vicentino le ha sempre o perse o pareggiate. Ma Orsato dal prossimo anno non arbitrerà più. Non temete, c'è un altro veneto che già ne ricalca le orme... l'arbitro Chiffi, ieri al VAR.

Nonostante sia ai primi passi nella massima serie, il signor Chiffi ha già dato ampia prova della sua "affidabilità".

In Fiorentina-Verona, della scorsa stagione, a metà del secondo tempo, con l'Hellas in vantaggio, Chiffi non concede un calcio di rigore per fallo di mano di Pessina e in quel caso il collega al VAR, Di Paolo, non lo richiama al monitor per valutare il tocco.

Sempre lo scorso anno, in Roma-Fiorentina Chiffi si "inventa" un rigore per la Roma su un'azione dove in precedenza non aveva neppure fermato il gioco come da regolamento, nonostante lo stesso arbitro avesse toccato il pallone. Al VAR, in quella partita, un altro "ottimo" arbitro, Mazzoleni! Ieri, come già accennato, al VAR vi era Chiffi.

Scommettitori di tutto il mondo, adesso sapete come fare per vincere... almeno in Italia.