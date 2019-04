Cosmopharma, dal 12 al 14 aprile l'edizione 2019

Cosmofarma: la fiera della salute.

Mancano poche settimane all’inizio della più grande fiera e più importante fiera europea dedicata al mondo della salute, del beauty e a tutto quello che ruota attorno all’universo della farmaceutica, inclusi i servizi legati al mondo della farmacia. Stiamo parlando della Cosmofarma Exhibition.

Sul fatto che sia una fiera di successo non ci sono dubbi, ma ai più scettici consiglio di leggere i seguenti dati (e la matematica non è un’opinione). L’edizione del 2018 ha registrato più di 35.000 visitatori e 400 aziende espositrici.





Dove e quando

Anche quest’anno la Cosmofarma Exhibition verrà allestita nel polo fieristico Bologna Fiere - nei padiglioni 25, 26, 30 e 36 – dal 12 al 14 aprile 2019.

L’orario di apertura va dalle 9.30 del mattino alle 18.30 nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 mentre domenica 14 l’orario di apertura è sempre dalle 9.30 e si concluderà alle 18.





I settori

Già da un paio di anni, grazie al gran numero di visitatori ed espositori, si è dovuto includere un padiglione in più rispetto agli storici tre.

Come saranno distribuiti gli espositori nei 4 padiglioni bolognesi?

Innanzitutto, parliamo delle macroaree di riferimento, che saranno 5, distribuiti nei 4 i padiglioni precedentemente citati. La prima macroarea è quella che riguarda il settore farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario; la seconda è quella che riguarda il mondo dei dermocosmetici – quindi tutto ciò che riguarda i prodotti per l’igiene e la cura del corpo, trucchi e cosmetici naturali; la terza macroarea riguarda il mondo del naturale, l’alimentazione e la dieta; dulcis in fundo troviamo i servizi per la farmacia e ciò che riguarda aggregazioni, distribuzioni e contoterzismo.

Parliamo ora della distribuzione fisica. Pronto a prendere appunti? Bene! Partiamo dal padiglione 25 dove troveremo l’area dedicata alla dermocosmesi. Il padiglione 26 se lo spartiranno gli espositori del settore aggregazione, distribuzione e contoterzismo con chi si occupa di alimentazione speciale e dieta. Nel padiglione 30 troveremo i servizi per la farmacia (altrimenti conosciuto come il paradiso del farmacista). Last but not least il padiglione 36 che ospiterà il mondo farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario.





Convegni

Oltre ai numerosi stand dei 400 (quattrocento!) espositori, troveremo anche un ricco programma di conferenze e convegni. Convegni che riguardano il filone delle relazioni umane, manageriale, istituzionale e scientifico.





Perché partecipare

I motivi per partecipare sono numerosi e tutti ugualmente importanti. Prima di tutto Cosmofarma è diventata il punto di riferimento per chiunque sia legato o abbia a che fare con l’universo farmaceutico, del beauty e della salute. È un punto di incontro per aziende provenienti da tutti il mondo, l’ambiente ideale per concludere affari importanti.