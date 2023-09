Sulla scia del successo riscontrato nei mesi scorsi, ritorna in scena “Maschio e Femmina li creò”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Alberto Alamia, in programma per sabato, 21 ottobre alle 21.15, a Palermo, presso il Teatro al Convento, in via Castellana Bandiera 66.

A grande richiesta da parte del pubblico, verrà riproposta la piece di Alamia, che ha esordito il 22 aprile al teatro “Remida – Casa Cultura” di Palermo, dove è stato replicata nel giorno successivo; e successivamente si è ripresentata al Teatro Agricantus il 4 agosto.