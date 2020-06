Per ricevere il link di accesso allo streaming della serata, accreditarvi qui:

https://www.mediakey.tv/interactive-keyaward/accrediti



Per condividere i momenti dell’evento è possibile utilizzare i nostri hashtag ufficiali: #mediakey #IKA2020 #21Ika

e non dimenticati ditaggarci: @GruppoMediaKey



L’Interactive Key Award in streaming per la prima volta nella storia del premio: una cornice inedita nel mondo delle premiazioni dei migliori progetti all digital.



Abbiamo scelto di coinvolgere i nostri utenti in un evento totalmente online dove sarà possibile commentare la serata e vedere collegate live tutte le agenzie e i clienti premiati.



Verranno assegnati i riconoscimenti ai progetti che hanno un on air che va dal 1° Gennaio 2019 in poi e sono stati iscritti da agenzie, aziende e tutti gli operatori della comunicazione online.



La serata di premiazione sarà condotta da Germano Lanzoni, attore, webstar irriverente e voce ufficiale dell’AC Milan.



I circa 200 lavori iscritti sono stati valutati da una giuria di quaranta esperti del settore: direttori marketing di aziende italiane, direttori creativi, esperti di comunicazione e giornalisti di testate specializzate.



Oltre ai premi di categoria verranno attribuiti prestigiosi riconoscimenti alle aziende che si sono distinte per lo standard qualitativo elevato nei progetti realizzati e con performance brillanti sempre al passo con l’evoluzione del mercato.

In collaborazione con Genova Liguria Film Commission.