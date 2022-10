I "PROVERBI FIAMMINGHI" DI ROBERTO PESTARINO

31 foto, una al mese,

a spasso tra pittura e storia con un pizzico di ironia.





Il progetto "Proverbi fiamminghi - da Brueghel a Pestarino" di Roberto Pestarino si compone di 31 scatti fotografici che consistono in una rivisitazione del dipinto, in olio su tavola, di Pieter Brueghel il Vecchio, dipinto datato 1559 e conservato nella Pinacoteca di Berlino

Sulla scia del lavoro di Bosch, Brueghel dà vita, in questo quadro, ad uno spettacolare paese in cui ogni persona compie un'azione ed ogni azione implica un'osservazione meditata. È uno spaccato di vita quanto mai veritiero, che sa mettere a nudo l'animo umano, con il suo bagaglio di debolezza e di forza.

Roberto Pestarino, dopo aver studiato quest'opera, ha voluto trasferirla ai nostri giorni e trasformare i tanti vizi degli uomini in essa evidenziati in spunti per farne, in una lettura ribaltata, virtù. Nelle varie scene personaggi in carne ed ossa, ma vestiti con costumi d'epoca, attualizzano il proverbio scelto. In ogni scatto proposto dal fotografo è stata posizionata una riproduzione del frammento dell'opera di Brueghel che si è inteso presentare al riguardante, sempre presente il cavalletto.

Realizzare le varie scene ha richiesto l'intervento di attori, truccatori, costumisti. Le scene sono state create talvolta all'aperto, talvolta all'interno. Il lavoro è stato realizzato in collaborazione con Cristina Lucchini la quale si è occupata della regia.

Il progetto, curato dall'esperta d'arte Claudia Ghiraldello, è corredato da un catalogo per le edizioni del Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”.



