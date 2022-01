Qual è il rapporto tra la Massoneria e il Cristianesimo? E’ lo stesso rapporto che c’è tra il diavolo e l’acqua santa. Nella Massoneria vi è la credenza che il Grande Architetto dell’Universo, cioè Dio, altro non sia che la collettività dei massoni considerati nel loro insieme. Per le logge massoniche, Gesù Cristo è solo un personaggio inserito nella grande storia degli iniziati che hanno tracciato la strada che l’umanità deve seguire per raggiungere la sua progressiva emancipazione da Dio.

Il massone Guido Francocci, nel suo libro La Massoneria, nei suoi valori storici e ideali, scrive: “Rama, Zaratustra, Krishna, Budda, Hermes, Orfeo, Pitagora, Platone, Lao Tse, Confucio, Mosé, Gesù, Maometto dissero al mondo la loro parola togliendola dall’insegnamento iniziatici dei più remoti misteri”.

Quindi, come si vede, Cristo è considerato solo un grande iniziato, al pari di Mosè o di figure mitologiche come Orfeo. I massoni non riconoscono Gesù Cristo come figlio di Dio e il loro scopo ultimo è la costruzione del tempio dell’umanità divenendo essi stessi templi viventi.

Brunelli nella sua opera, precedentemente citata, scrive: “Il lavoro del massone è duplice e nessuno dei due aspetti di esso deve essere posto in secondo piano. Egli deve compiere un lavoro individuale esoterico… dando per scontato che il lavoro individuale è la conditio sine qua non non solo per rimanere nella Massoneria, ma anche per essere qualificato massone”.

La costruzione di un tempio interiore e nello stesso tempo sociale rappresenta per i massoni una delle principali dottrine. Una filosofia basata sull’elevazione dell’Uomo e sulla negazione di Dio. Capiamo bene allora che siamo di fronte a un culto dell’Umanesimo che non ha nulla a che vedere con il Cristianesimo. La costruzione del tempio massonico è una conquista dell’uomo realizzata attraverso un cammino iniziatico di stampo esoterico.

Qualche tempo fa il settimanale cattolico Il Sabato intervistò l’ex gran maestro del Grande Oriente d’Italia, il signor Armando Corona, il quale alla domanda del giornalista: “Che cosa spinge oggi i giovani ad entrare nella Massoneria?”, così rispose: “Quelli che fra di loro non hanno la fede cristiana sono alla ricerca di una Chiesa laica e quindi si rivolgono ad organizzazioni laiche che diano però contemporaneamente dei valori di vita”.

La Massoneria offre dei valori alternativi alla fede cristiana, ma questi valori sono spesso esoterici e occulti. Questo ha portato la Chiesa a condannare apertamente la Massoneria. Le costituzioni massoniche esaltano “una religione in cui tutti gli uomini si trovano d’accordo, lasciando a ciascuno le proprie opinioni, quella cioè di essere uomini buoni e leali, uomini d’onore e di onestà, qualunque siano le denominazioni che intervengano a distinguerli”.

Questo tipo di liberalismo religioso di matrice massonica esclude completamente ogni autorità divina. Ecco perché la Chiesa si oppone alla Massoneria, perché in essa vi ha riconosciuto una matrice per nulla cristiana, basata su su un umanesimo razionalista che contrasta con la credenza che solo il sacrificio di Cristo può riscattare l’umanità dal peccato.