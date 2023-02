Una città spaventata attende l'arrivo di misteriosi vascelli. Una città su cui incombe, come un maleficio, il gigantesco idolo di un vecchio sovrano: è Il re sulla piazza che dà il titolo al dramma di Aleksandr Blok, opera con cui la compagnia del Paronyan Musical Comedy Theater di Yerevan, Armenia, partecipa alla XIV edizione del Premio Internazionale "Il Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro. Lo spettacolo prende vita il 15 e 16 febbraio '23 allo Spazio Teatro No'hma di Milano.

Il re sulla piazza di Blok appartiene alla trilogia di opere teatrali composta dall'autore nel 1906. Nella messinscena degli artisti armeni, gli episodi rapidi e tremolanti, il discorso che sfocia spesso in urlo e i continui cambi di ritmo avvicinano l'esecuzione al dramma espressionista. Tra duetti e arie d'opera, versi, danze e pose plastiche, un cast corale di attori e attrici dà forma a The king on the square, produzione del Paronyan Musical Comedy Theater, fra le istituzioni teatrali di spicco della capitale armena Yerevan. Il teatro ha preso parte a numerosi festival internazionali in Armenia, Georgia, Iran, Inghilterra, Stati Uniti e, quest'anno, sarà per la prima volta in Italia, in occasione del Premio Internazionale di No'hma.

È, quella in corso, la seconda edizione del Premio in cui l'Armenia figura tra i Paesi partecipanti: nel 2020 un altro teatro della capitale, lo Yerevan State Pantomime Theatre, avrebbe dovuto esibirsi dal vivo sul palco di via Orcagna, ma la rappresentazione fu sospesa in seguito all'emergenza pandemica e sostituita con una performance trasmessa in streaming. «The king on the square rappresenta, di fatto, la prima volta per una compagnia armena a No'hma» - spiega la Presidente Livia Pomodoro – «e noi siamo felici di accogliere nel nostro Teatro questi artisti che esportano con talento e passione i loro progetti teatrali. Non è sicuramente cosa di tutti i giorni poter assistere, a Milano, a una produzione da Yerevan, ma il bello del Premio è proprio questo: saper dare voce e risonanza anche a realtà lontane meno conosciute».

Ogni anno, il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No'hma, ospita a Milano quattordici compagnie dal mondo, i cui spettacoli vengono valutati dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria degli Esperti. Nel corso delle sue tredici edizioni, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: dal 2009 ad oggi si contano 57 Paesi partecipanti e 139 spettacoli per un totale di 79.000 spettatori, che grazie allo streaming e all'Onlife sono sparsi in tutto il mondo.



