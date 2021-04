Il contagio da Covid in India è aumentato esponenzialmente nelle ultime settimane e adesso la capitale Delhi si vede costretta a mettere in atto delle misure di contenimento per almeno una settimana, perché gli ospedali della città sono ormai al collasso.

La città aveva imposto un coprifuoco nel fine settimana, ma domenica ha riportato il picco più alto di contagi registrato in sole 24 ore: 24.462 casi.

Per fermare questa nuova ondata che ha preso vigore da inizio aprile saranno garantiti i servizi essenziali offerti da uffici pubblici, ospedali, farmacie e negozi di alimentari, saranno aperti durante il blocco che inizia lunedì.

Invece, restrizioni sono previste per luoghi di culto, cerimonie come matrimoni e funerali a cui potrà accedere solo un numero limitato di persone, mentre rimarranno chiusi centri commerciali, cinema, ristoranti, parchi pubblici, palestre... e saranno vietati tutti gli eventi pubblici, esclusi quelli sportivi che si svolgeranno però senza spettatori.

L'India, dallo scorso 15 aprile, ha registrato più di 270mila casi di contagio al giorno con un conseguente incremento anche nel numero di decessi. Domenica i morti con Covid sono stati 1.620.

In India sono stati oltre 15 milioni i casi Covid da inizio pandemia, mentre 178.769 i decessi.