Per chi ha come sogno quello di fare il producer di musica elettronica, ecco a Palermo, Pl4tform. E' un luogo pieno di creatività. E' la scuola perfetta per far crescere il proprio talento in modo personalizzato. Pl4tform è una realtà variegata. Ci sono diversi studi di registrazione, è una realtà in grado di curare management e marketing musicale strategico dedicato ad artisti e non solo.

Pl4tform, gestito e creato da due dj producer di successo internazionale come Luca Lento e Vincenzo Callea, prende vita a due passi dal Teatro Politeama, nel centro di Palermo.

Tra i fiori all'occhiello di Pl4tform, c'è Pl4tformOne, un corso per producer decisamente innovativo. Si può seguire in forma individuale in aula, online e ha un approccio creativo decisamente innovativo.

Pl4tform è una startup di successo raccontata recentemente anche da Repubblica (oltre che da TgCom, Libero e decine di altre testate giornalistiche). "Vogliamo continuare a crescere e a progredire lavorando in Sicilia", hanno dichiarato proprio a Repubblica in una recente intervista Vincenzo Callea e Luca Lento. Ai colleghi startupper dicono: "Le idee vanno gestite da un lato restando con i piedi per terra ovvero nell'ambito della realtà e, dall'altro, guardando al lungo termine, comunque con ottimismo".