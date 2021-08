“New Sicily Produzioni” è un gruppo di professionisti appassionati alla cultura e al turismo: essi si sono riuniti per formare il gruppo, che si occupa, oltre di eventi commerciali, anche di quelli culturali, quali mostre, documentari, ecc.

Il sodalizio è composto da Alfredo Distefano (regista e coordinatore), Ignazio Russo (direttore della fotografia), Luca Russo (operatore drone), Anna Maria Puglisi (presentatrice), Iolanda Randazzo (tecnico audio).



Il gruppo è inoltre costituito da vari tecnici e collaboratori, da cui è sorta l’idea di far nascere una serie denominata “Luoghi e Tradizioni” mirante ad evidenziare i luoghi meno conosciuti, ma non privi d’importanza della nostra Sicilia, siti fuori dalle traiettorie turistiche convenzionali, come ad esempio il Castello di Milazzo (ME), poco conosciuto, ma di grande importanza storica d’ingegneria militare e valore culturale: infatti si tratta di un’opera, che, snodatasi su sette ettari di terreno, è la più grande fortificazione della Sicilia. Il documentario su siffatto edificio storico andrà in onda su Globus TV, canale 819 del DDT ed in streaming su Globusmagazine.it venerdì 6 agosto alle ore 12:30.