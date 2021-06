Lo scorso 28 maggio, nei giardini di Villa Butera, edificio storico di Bagheria, nonchè sede di rappresentanza comunale, si è svolta l’anteprima di: “Viaggio nelle corti di Bagheria”, documentario a cura del Liceo Scientifico cittadino, e dell’associazione Eventi e Cultura.

Il progetto, nato su iniziativa dell’Associazione “Eventi e Cultura”, della Dott.ssa Rossella Scannavino, event manager, che per alcune classi dell’Istituto G. D’Alessandro ha coordinato un P.C.T.O. (percorso per le competenze trasversali e l’orientamento), è nato con l’obiettivo di far acquisire agli studenti delle conoscenze e delle competenze nel campo della fruizione dei beni monumentali, attraverso l’organizzazione di iniziative culturali all’interno degli stessi beni per una migliore visibilità e promozione turistica.



