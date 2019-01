Pelledoca Milano 24/1 Certe Notti con Johnson Righeira feat. Amy & Sofia, 25/1 Cena Cantata & Badass, 26/1 Saturday Gleam

24/1 Certe Notti con Johnson Righeira feat. Amy & Sofia @ Pelledoca - Milano

Per il party "Certe Notti" al Pelledoca - Milano il 24 gennaio '19 arriva uno dei pochi veri miti musicali anni '80, ovvero Johnson Righeira, 50% della band che mise in fila decine di grandissimi successi pop (da L'Estate sta Finendo a No Tengo Dinero). Cena su prenotazione 35 euro, aperitivo 15 euro, ore 22 live show, dalle 23 discoteca con Peter K e Giancarlo Romano dj.

///////

25/1 Cena Cantata & Badass @ Pelledoca

Al Pelledoca Milano ogni venerdì si mangia come sempre molto bene, anche alla carta... e ci si diverte, cantando, magari a squarciagola, le più belle canzoni italiane. In console Dj Peter K, la voce è quella di Manuel Manima e Giancarlo Romano.

E dopo una certa ora? Arriva BadAss, party scatenato che mette insieme due generi musicali in cima alle classifiche mondiali, Hip Hop e House Music... due generi che hanno radici comuni, visto che sono entrambi nati negli USA dalla cultura americana nera e poi si sono diffusi nel mondo come linguaggi universali. "Badass", nello slang americano significa forte, bravissimo nel fare una certa cosa, ad esempio uno sport, oppure nel suonare uno strumento musicale. E' perfetto per indicare il carattere e la determinazione dei due artisti coinvolti in questo party, Joe T Vannelli e Don Joe, due artisti che senz'altro non hanno bisogno di presentazioni per chi ama house e hip hop.

///////



26/1 Saturday Gleam @ Pelledoca - Milano

Un sabato notte perfetto per chi almeno una volta, quando in cielo arrivano le stelle, vuol brillare e far tardi con il sorriso sulle labbra. La musica è quella del dj resident Peter K. Al microfono arriva Giancarlo Romano. Che musica? Good vibes, easy house, tech house, electronic, reggaeton. Ovviamente l'idea giusta è arrivare al Pelledoca già all'ora di cena, scegliendo tra un menu fisso appetitoso e tante proposte alla carta.

///////

Pelledoca Milano

http://www.pelledoca.org

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini, 121 - 20134 Milano