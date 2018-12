Il Pallone d'oro 2018 va a Luka Modric, ma non tutti sono d'accordo

Il Ballon d'Or, o se si preferisce il Pallone d'oro, è un premio, istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football, che ogni anno viene assegnato al miglior calciatore.

Mel 2018, il croato Luka Modric si è aggiudicato il trofeo, interrompendo la monotona disputa che da 10 anni ha visto alternarsi come vincitori Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Modric, che milita nel Real Madrid, ha fatto registrare 753 voti a suo favore provenienti dai 173 giornalisti sportivi che hanno ricoperto il ruolo di giurati. Ognuno doveva esprimere una classifica personale con 5 punti al primo, 3 al secondo e 1 al terzo.

Nell'edizione di quest'anno, al secondo posto, con 476 punti, si è classificato il "solito" Cristiano Ronaldo, mentre il terzo gradino del podio è andato a Antoine Griezmann con 414 punti.

Da segnalare l'assegnazione al francese Mbappè del Trofeo Kopa riservato al miglior calciatore Under 21 ed il premio alla norvegese Ada Hegerberg, che milita nel Lione, quale migliore calciatrice per il 2018.

Tutti contenti dell'esito della votazione? Mica tanto. Il terzo arrivato, Antoine Griezmann, attaccante in forza all'Atletico Madrid e Campione del Mondo 2018 con la nazionale francese, ha commentato il suo terzo posto in questi termini: «Forse la Champions League è più importante del Mondiale... Che cosa devo fare per vincere il Pallone d'Oro? Bella domanda!»