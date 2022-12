Agerola senza preti per Natale: solo don Giuseppe Milo gestirà i riti religiosi. Le quattro parrocchie di Agerola sono affidate tutte ad un unico sacerdote: don Giuseppe Milo sarà, infatti, l’unico che gestirà i riti religiosi in occasione del Natale per l’intera comunità. La Santa Messa natalizia potrebbe, dunque, svolgersi in una solo delle quattro parrocchie, con tutti i disagi che ne seguirebbero, perché non potrà accogliere le tante famiglie che si riuniscono per festeggiare la nascita del Cristo.

“Siamo molto dispiaciuti che una cosa simile accada proprio in un momento in cui l’umanità ha bisogno di credere per superare questi infiniti momenti difficili. La fede è l’unica cosa che ci resta e vedere l’altare vuoto è davvero drammatico. Nonostante il nostro parroco don Giuseppe Milo sia un validissimo sacerdote, non potrà essere contemporaneamente in tutte le chiese del nostro paese per predicare la parola di Dio”.

Per questo motivo, è partito un appello rivolto all’arcivescovo Mons. Orazio Soricelli, sperando in una rapida sostituzione del vice parroco. “Che siano esaudite le nostre preghiere, affinché tutte le parrocchie agerolesi possano restare aperte, soprattutto nella Notte Santa di Natale, per accogliere noi fedeli durante l’attesa messa. Chiediamo al vescovo di aiutarci nel nostro cammino religioso”.

Commenta la notizia il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati: "Offriamo a Mons. Soricelli la nostra collaborazione per gestire con le nostre famiglie di preti sposati le parrocchie senza parroco".



Tratto da positanonews.it