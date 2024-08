Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, si inventa titoli di inchieste che esistono solo nella sua immaginazione. “Vogliono indagare Arianna Meloni”. Questo il titolo che ha subito scatenato polemiche nel partito di Fratelli d'Italia, che ha paventato il solito complotto giudiziario. E quale accusa sarebbe mossa contro la sorella d'Italia? Traffico di influenze.

Un reato depotenziato proprio dal governo Meloni il quale stabilisce che non è punibile il “mediatore” che trae un vantaggio politico dalla sua azione (per esempio una nomina), ma solo quello che ne trae un vantaggio economico. Eppure Giorgia Meloni ha sbraitato, parlando di uno schema già messo in atto contro Silvio Berlusconi: “Contro Arianna mosse squallide e disperate. Significa che stiamo smontando un sistema che tiene in ostaggio il Paese”.

Quale sistema sta smontando Fratelli d'Italia, questo non si è capito. L'Italia di oggi è esattamente l'Italia di due anni fa. Ma farlo credere agli elettori è fondamentale per durare altri tre anni. Resta il nodo cruciale che nessuna Procura finora ha aperto un fascicolo d’indagine sulla sorella Arianna. Quindi, un allarme infondato che resta solo sulle colonne de Il Giornale, tanto che lo stesso Sallusti cerca di arrampicarsi sugli specchi sostenendo di aver avuto segnali importanti che dopo Ferragosto sarebbe arrivato un avviso di garanzia ad Arianna Meloni. "Se a questo punto arriverà? Non dipende certo da me, io ho fatto solo il mio mestiere di cronista”. Si, ma il mestiere di cronista lo devi fare bene: prima raccoglie le notizie e poi le divulghi, non è che prima diffondi le notizie e poi vedi dove raccoglierle e come raccoglierle.

Non si fa attendere la replica di Matteo Renzi: "O in Fratelli d'Italia vedono i fantasmi oppure sanno qualcosa che noi non sappiamo. E l'idea che io promuova complotti insieme a magistrati e giornalisti è una barzelletta che non fa ridere. Laggiù in masseria deve essersi rotta l'aria condizionata oppure alla premier deve essere andato di traverso il panzerotto» afferma il leader d'Italia Viva che ha ha chiesto al direttore del Giornale Sallusti «di smentire perché altrimenti ci vediamo in tribunale”. Un luogo parecchio ambito ultimamente dai politici.

Nel frattempo, quello che passa in secondo piano è il vertice di ieri nella masseria di Ceglie Messapica, in Puglia, tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini dal vivo e Antonio Tajani in collegamento telefonico da Fiuggi. Incontro importante per una maggioranza che finora sta facendo a cazzotti su tutto: dalle carceri alla cittadinanza, dai tagli per la prossima manovra all'autonomia differenziata, dal premierato allo ius scholae. Temi scottanti che però possono tranquillamente essere rinviati causa complotto mediante un'indagine finora immaginaria.