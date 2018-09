27 settembre, Fernando Proce (RTL 102.5) dà energia al Cost di Milano con uno scatenato 90's Party

Giovedì 27 settembre 2018 al Cost - Milano prende vita un party decisamente divertente. L'evento è 90's Party ed il live show, decisamente coinvolgente, è quello di Fernando Proce, uno degli artisti simbolo di RTL 102.5 e non solo. Proce (speaker, intrattenitore, dj, animatore, autore, cantante...) si esibisce al Cost insieme alla sua band. La serata, decisamente 'all inclusive, parte già alle 20 e 30 con un'ottima cena, va avanti fino a tarda notte con gli scatenati dj set del Cost.





Nato a Lecce, Fernando Proce a soli 10 anni conduce un programma per bambini in una radio locale, a 15 presenta spettacoli di cantanti emergenti. Poliedrico intrattenitore, Fernando è dj, animatore, autore e cantante. "Procediamo" è il programma su RTL 102.5 che l'ha portato ad essere tra i conduttori più ascoltati d'Italia.

Nella sua carriera, Proce è stato al Festivalbar con il brano "Love is everything", ha recitato in una pubblicità progresso accanto a Renato Pozzetto e ha vinto un Telegatto per "La più bella voce della radio" e un "Dance Award" come migliore D.J. animatore italiano. Su RTL 102.5 conduce "Lupi solitari" e, dopo 10 anni, si sposta a Radio 105 dove conduce "International Club". In questi anni scrive anche il suo primo romanzo "Niente di nuovo" e conduce, su Odeon TV, il reality show "Sexy Boxy".

A febbraio 2005 il grande ritorno a RTL 102.5, alla conduzione di "Shaker", per poi affiancare Miss Jennifer Pressman, ne "La Famiglia", con cui forma una coppia irresistibile e molto amata dal pubblico. Nel 2009 arriva una nuova esperienza radiofonica a Radio Montecarlo che dura fino a settembre 2010, quando ritorna di nuovo ai microfoni di RTL 102.5 alla conduzione de "La Famiglia giù al nord" dalle 9 alle 11 con Jennifer Pressman e Silvia Annicchiarico. (https://www.rtl.it/palinsesto/speaker/51/Fernando_Proce/)



Cost Milano

via Tito Speri n.8, Milano

0262690631

https://www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano/

http://www.ristorantecost.it