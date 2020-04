Lodevole iniziativa dei Consiglieri comunali, che hanno deciso di donare dei tablet al reparto di ostetricia dell’ospedale di Milazzo, scelta scaturita - come sottolineato dalle forze politiche - dall’assunto che l’amore, ai tempi del Coronavirus “è anche una carezza sullo schermo”. Nei prossimi giorni verranno acquistati e donati al reparto di Ostetricia del “Fogliani”, dei tablet.

“In un periodo particolarmente triste, come quello attuale - affermano i consiglieri in una nota - la nascita è un momento di felicità unico e irripetibile nella vita d’una coppia. Pensare di doverlo negare ai mariti e ai compagni, per quanto le restrizioni siano l’unica arma efficace contro il Covid-19, è una vera sofferenza.

Ecco perché il Consiglio comunale di Milazzo ha pensato di donare al Reparto di Ostetricia dei tablet, che consentano di sfruttare la tecnologia, per non essere privati dell’emozione più bella della vita. Avere il sostegno del proprio partner aiuterà la donna a stare più serena e così i neo genitori potranno comunque stare insieme nonostante la distanza”.