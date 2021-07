DAN:ROS, professionista del mixer nato a San Marino che da sempre fa ballare la Romagna e che da qualche tempo realizza un po' di dischi che fanno ballare il mondo, ogni sabato fa emozionare con il suo sound a metà tra house e nu-disco il Coconuts di Rimini. Ancora non è possibile ballare, ma ascoltare ottima musica si può fare, eccome.

Dopo gli ottimi risultati di tante tracce avuti recentemente, tra cui il remix curato da un dj di culto come Angelo Ferreri della sua "Tell Me", continuano ad uscire tante produzioni e remix firmati DAN:ROS. Sono tracce che continuano a spingere forte nelle chart di riferimento, tra cui quelle di Traxsource. Ad esempio, il remix di Anderblast & Discoplex "House Gonna Back" uscito su Rambla Records ha raggiunto la posizione 18# nella Essential House. "Everybody Dance", realizzata da DAN:ROS con HRDY e uscita da poche ore, è addirittura #3 nella Essential Jackin'.

Il sound di "Everybody Dance", in effetti, è decisamente coinvolgente. Perfetto per un'estate 2021 di ritmo, sospesa tra le radici del funk e della disco e ciò che balleremo in futuro.

DAN:ROS su Instagram

https://www.instagram.com/danrosmusic/

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.