I soliti noti non dovranno raccogliere le firme!

La nuova legge elettorale che si sono votati, la "Mattarellum 2", è una vera e propria infamia. Un golpe contro il popolo sovrano e un attentato alla pluralità delle idee e alla democrazia partecipativa.

In pochi giorni per ogni regione bisogna raccogliere, solo chi non ha rappresentanti in Parlamento, collegio per collegio, sia per la Camera che per il Senato, migliaia e migliaia di firme, autenticarle, mettere insieme migliaia e migliaia di certificati elettorali. Per dimostrare cosa? Che siamo una forza politica vera? E le centinaia di dirigenti che di tasca loro fanno politica? E le migliaia di militanti missini? E io cosa devo dimostrare personalmente e a chi? E perché?

Intanto chi aveva un gruppo in Parlamento nell'ultima legislatura non dovrà raccogliere le firme.

E perché? Dov'erano loro quando io, Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale, giravo per tutta l'Italia a mie spese? Quando per esercitare il mio diritto a sostenere le mie idee sono stato picchiato e ho subito attentati fin fuori la porta di casa?

La Meloni, Renzi, Berlusconi, Salvini, Grasso, Boldrini, D'Alema, Bersani, ecc... Erano nei palazzi a spartirsi i soldi del popolo, incarichi, appalti. A intascare 25.000 euro al mese senza lavorare... Incollati sulle loro poltrone comodamente!

E poi si sono votati, tutti insieme, una legge che tende ad escludere chiunque non ha rappresentanti in Parlamento. Che vergogna!



Raffaele Bruno

Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale