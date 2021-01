Ross Roys, DJ & Producer toscana specializzata in techno & tech house ha creato il format YouTube "@ the WindoW" - disponibile a questo link - bit.ly/3d8brAD - e qui Ross Rosy dà spazio a bella musica e tanti talenti... Tra una battuta e e l'altra, con immagini e suoni e pure con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, @ The Window by Ross Roys mette insieme bella musica elettronica e un po' di sana ironia. E' un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Che succederà nei prossimi episodi di @ The Window? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché di un po' di buonumore e musica c'è sempre bisogno, in questo periodo anche di più.

Ovviamente la musica, e non solo YouTube, per Ross Roys, resta centrale. Il 2021 è iniziato, per lei, con un bel remix della sua "Wind" uscito su K-Noiz. In queste ore sta poi partecipando ad un remix contest, creando una sua versione di "In da Club" di Marco Faraone.

Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato un nuovo remix del brano curato da Luca Guerrieri, mentre a gennaio 2021 la "Wind" viene remixata da Anthony M.



CONTATTI Ross Roys

bookingoodvibes@gmail.com

instabio.cc/207020EX3kS

ROSS ROYS (media info, photo hi res)

http://lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/