Sono ancora in corso le ricerche di Maeve Kennedy McKean, 41 anni - figlia di Kathleen Kennedy Townsend e nipote di Robert Kennedy (il fratello di John, assassinato durante la campagna elettorale per le presidenziali del 1968) - e di suo figlio.

Maeve McKean e suo figlio Gideon, di otto anni, giovedì sera erano usciti in canoa nella baia di Chesapeake, ma non sono rientrati. A dare l'allarme della loro scomparsa è stato il marito della donna, David.

In base alla sua testimonianza, la moglie e il figlio giocavano nei pressi della spiaggia davanti alla loro abitazione quando, per inseguire una palla che era finita in mare, sono saltati su una canoa. Da allora sono scomparsi.

La ricerca, a cui partecipano la Guardia costiera e i vigili del fuoco della contea di Anne Arundel, utilizzando barche ed elicotteri, non ha finora dato esiti.

La famiglia Kennedy, in una nota, ha chiesto riservatezza e rispetto della propria privacy.