Dove vedere le olimpiadi invernali di Pyeongchang

I XXIII Giochi olimpici invernali si svolgeranno dal 9 al 25 febbraio in Corea del Sud a Pyeongchang, una località poco più che collinare a 700 metri di altezza che in passato ha ospitato competizioni internazionali di biathlon.

I diritti per la trasmissione in Italia sono andati ad Eurosport, tv satellitare del gruppo Discovery, che però non li ritrasmetterà sui suoi canali visibili tramite la piattaforma Sky a causa di un problema di diritti.

Sky non ha voluto pagare ciò che Eurosport chiedeva e pertanto Eurosport 1 e Eurosport, al posto delle gare di Pyeongchang, manderà in onda una programmazione diversa.

In alternativa, i Giochi sudcoreani, oltre che sul servizio di streaming Eurosport Player e su un canale esclusivo dedicato da Tim ai propri clienti mobile, potranno essere seguiti su Premium, pay tv di Mediaset, ed in chiaro sulla Rai, con circa 100 ore di programmazione che comprendono anche le cerimonie di apertura e di chiusura.

C'è un altro aspetto di cui tener conto. Il fuso orario con la Corea fa sì che molte delle gare che si svolgeranno al mattino potranno essere seguite in diretta solo a partire dalle 2 di notte.