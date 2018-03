Anche il Gruppo Mars propone nuove assunzioni per il 2018.

Il Gruppo Mars, celebre multinazionale nel settore agroalimentare, proprietaria di alcuni marchi come Mars, Twix, M&M’s, Whiskas e Pedigree, ha avviato il programma Leadership Experience per laureandi e laureati.

Attualmente la sede principale italiana si trova ad Assago e conta 230 collaboratori. La ricerca è rivolta a giovani laureati per il nuovo Mars Leadership Experience un programma che ha lo scopo di formare nuovi leader da introdurre in azienda.

I prescelti potranno lavorare in Mars per 3 anni, il primo anno nella sede italiana di Milano-Assago, il secondo e terzo anno ruotando nelle altre sedi in Europa e Sudafrica in modo da approfondire la realtà aziendale e sviluppare nuove abilità tecniche e di leadership anche all’estero...