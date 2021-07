Nella notte di domenica, per l'Italia, al Maracaná di Rio de Janeiro si è disputata la finale della Copa América 2021 tra Argentina e Brasile. Nei quarti di finale la nazionale argentina, l'albiceleste, ha vinto 3-0 contro l'Ecuador per poi superare di misura la Colombia in semifinale. Il Brasile è approdato alla finale superando per 1-0 prima il Cile e poi il Perù.

La finale, diretta dall'uruguaiano Esteban Ostojich, è finita 1-0 per l'Argentina, con Lionel Messi che ha conquistato il suo primo titolo con la nazionale che, a sua volta, non conquistava un trofeo da 28 anni.

Autore della rete della vittoria Angel Di María, che al 22' del primo tempo, grazie ad un'invenzione di Rodrigo De Paul, si è involato sulla destra, con un primo tocco ha controllato la palla in corsa e con un secondo tocco ha messo in rete grazie ad un pallonetto perfetto che ha superato in uscita il portiere del Brasile e del Manchester City, Ederson Moraes. Quella appena descritta è stata forse l'unica azione degna di nota per entrambe le squadre in tutto il primo tempo.

Nella ripresa il centravanti dell'Everton, Richarlison, al 51' porta in parità il Brasile, ma il gol viene annullato per un fuorigioco quasi millimetrico. Nel finale Gabigol ha l'occasione per l'1-1, ma il portiere argentino Martinez gli nega il pareggio. Dopo 5' di recupero inizia la festa dell'Argentina e mentre Messi si lascia cadere in ginocchio nel Maracana, migliaia di persone sono scese in piazza nel centro di Buenos Aires e Rosario, città natale della Pulce, oltre che di Di Maria e Giovanni Lo Celso.

Con l'edizione 2021 della Copa América, l'Argentina ha vinto il suo primo titolo in terra brasiliana, tornando a vincere dopo 28 anni di astinenza, mentre il Brasile ha perso la sua prima finale della Copa América dopo aver vinto di fila le ultime cinque edizioni.



Con questa vittoria, termina la "maledizione" che aveva inseguito finora Lionel Messi che aveva perso tutte e quattro le finali conquistate con la sua nazionale: 2007, 2014, 2015, 2016.





Crediti immagine: twitter.com/CopaAmerica/status/1414103182586916866