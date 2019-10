La forza dei suoi lavori risiede, infatti, nell’indissolubile legame con la materia quale elemento primordiale che rimanda all’origine del mondo, capace di evocare memorie in cui convivono passato e presente. E dalla materia così concepita prendono vita opere dalle forme essenziali, che evidenziano il profondo rapporto con la terra, l’uomo e la sua storia.

In occasione dell’inaugurazione di domani, sabato 12 ottobre, la mostra è eccezionalmente aperta dalle ore 11 alle ore 20.30 e prevede un incontro con l’artista alle ore 18.30.

A cura di Matteo Pacini

12 - 24 ottobre 2019

GALLERIA ARTESPRESSIONE

via della Palla 3 (angolo via Torino), Milano

Cenni biografici. Maria Cristina Carlini fin da giovanissima esprime una forte passione per la ceramica, che inizia a lavorare assiduamente nei primi anni Settanta in California, per poi esprimersi con l’utilizzo di diversi materiali quali il grès, il ferro, l’acciaio corten, la lamiera, il legno di recupero e la resina, per creare bozzetti e sculture di piccole e grandi dimensioni. La carriera internazionale di Maria Cristina Carlini è costellata di riconoscimenti e il suo percorso artistico vanta numerose mostre personali e collettive in prestigiose sedi pubbliche e private in tutto il mondo. Le sue sculture monumentali sono presenti in permanenza in Europa, America e Asia, e numerose pubblicazioni testimoniano la sua intensa attività artistica, con contributi di affermati critici.





youtu.be/fobk7aPX7hE



Maria Cristina Carlini vive a Milano, dove ha sede il suo studio in cui l’artista prosegue instancabile la sua fervida attività creativa. (www.mariacristinacarlini.com)

_©Angelo Antonio Messina

Foto: _©Adriana Ferrari